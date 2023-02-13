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Eljif Elmas'tan Türkiye'ye 'ay-yıldız'lı destek

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır hasara neden olan depremzedeleri unutmadı. 

Eljif Elmas'tan Türkiye'ye 'ay-yıldız'lı destek
DHA

Napoli'nin yıldız oyuncusu Eljif Elmas, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen deprem sonrasında, Cremonese'ye karşı gol attıktan sonra elleriyle ay-yıldız işareti yaparak Türkiye'deki depremzedeleri unutmadığını gösterdi.

Gol sevincinde elleriyle ay-yıldız işareti yapan Elmas maç sonundaki açıklamasında, "Ülkemde meydana gelen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hep birlikte bu günlerin üstesinden de geleceğiz, dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.

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