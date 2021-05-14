"ARTIK MEYDAN OKUMA DEĞİL"

63 yaşındaki DeGeneres, programın sonunun gelmesiyle ilgili The Hollywood Reporter'a konuştu.

Ellen DeGeneres, konuyla ilgili, "Yaratıcı bir insan olduğunuzda sürekli olarak yeni bir meydan okumaya ihtiyaç duyarsınız. Ne var ki bu gösteri ne kadar harika olursa olsun artık kesinlikle bir meydan okuma değil" ifadelerini kullandı.

Ancak Ellen DeGeneres'in şovunu noktalamasının gerçek nedeninin dibe vuran reytingler olduğu belirtildi.