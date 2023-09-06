Elleri ve kolları olmadan doğan adam hayat öyküsüyle herkese ilham veriyor

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Buna rağmen yaşıtları tarafından hâlâ farklı görülüyordu. Babası, Nick'e şöyle diyordu: Sen sadece farklı paketlenmiş bir hediyesin. Nick, bu cümleyi hâlâ büyük bir sevgiyle kullanıyor.

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Nick'in hayatı, şu anki eşi olan Kanae ile tanıştığında tamamen değişti. 2010 yılında Dallas'ta Nick'in konuk konuşmacı olduğu ve Kanae'nin de katıldığı küçük bir etkinlik vardı.