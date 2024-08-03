Elleriniz sağlığınız hakkında çok şey anlatıyor olabilir! Tırnaklardaki bu 5 belirti sağlık hakkında uyarı veriyor!

1. SARI TIRNAKLAR

Sarı tırnak görünümü birkaç nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Dr. Anthony, "Bu durum yaşla birlikte doğal olarak ortaya çıkabilir," diyor. "Ancak bazen tırnak cilaları veya akrilik tırnaklardan da kaynaklanabilir."

Sık sık akrilik tırnak kullanıyorsanız veya tırnaklarınızı boyuyorsanız ve bu sorunu yaşıyorsanız, kuaföre ara vermeyi deneyin ve tırnaklarınıza iyileşme şansı verin.