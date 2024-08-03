Elleriniz sağlığınız hakkında çok şey anlatıyor olabilir! Tırnaklardaki bu 5 belirti sağlık hakkında uyarı veriyor!
Elleriniz, sağlığınız hakkında düşündüğünüzden çok daha fazlasını anlatıyor olabilir. Tırnaklarınızda gözlemlediğiniz beş belirti, vücudunuzun içinde olup bitenlere dair önemli uyarılar taşıyor. Bu belirtiler, genel sağlık durumunuz hakkında ipuçları veriyor ve dikkate alınmaları gerekiyor. İşte detaylar!
Elleriniz, sağlığınızı ele veren gizli birer rehber olabilir. Tırnaklarınızdaki bu beş belirti, vücudunuzdaki olası sağlık sorunları hakkında önemli uyarılar sunuyor. Sağlığınızı korumak adına bu işaretlere dikkat etmek büyük önem taşıyor!
Ohio'daki Cleveland Clinic'te dermatolog olan MD John Anthony ve New York'ta yaşayan dermatolog ve Cilt Kuralları'nın yazarı Debra Jaliman, göz ardı etmemeniz gereken tırnak semptomları ve hangilerinin tamamen önemli olduğu hakkında açıklamalarda bulundu.
1. SARI TIRNAKLAR
Sarı tırnak görünümü birkaç nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Dr. Anthony, "Bu durum yaşla birlikte doğal olarak ortaya çıkabilir," diyor. "Ancak bazen tırnak cilaları veya akrilik tırnaklardan da kaynaklanabilir."
Sık sık akrilik tırnak kullanıyorsanız veya tırnaklarınızı boyuyorsanız ve bu sorunu yaşıyorsanız, kuaföre ara vermeyi deneyin ve tırnaklarınıza iyileşme şansı verin.
Diğer olası nedenler arasında tırnakları lekeleyebilen ve onlara sarımsı bir renk veren sigara kullanımı ve sarı tırnak sendromu yer almaktadır.
Sarı tırnak sendromu, Genetik ve Nadir Hastalıklar Bilgi Merkezi'ne (GARD) göre, bir kişinin genellikle solunum sorunları ve uzuv şişmesi ile birlikte ortaya çıkan kalın sarı tırnaklara sahip olduğu nadir bir hastalıktır.
2. KURU, ÇATLAK VE KIRILGAN TIRNAKLAR
Kuru, çatlak veya kırılgan tırnaklara sahip olmak yaygın bir sorundur ve bunun birkaç olası nedeni vardır. Dr. Jaliman, "Yumuşak, kırılgan tırnaklar tırnak plağındaki kuruluktan kaynaklanabilir" dedi.
"Bu durum yüzmekten, oje çıkarıcının aşırı kullanımından, eldivensiz sık bulaşık yıkamaktan veya sadece düşük nemli bir ortamda yaşamaktan kaynaklanıyor olabilir."
Diğer olası nedenler arasında kimyasallar (örneğin sık sık temizlik ürünlerine maruz kalıyorsanız) veya yaşlanma sayılabilir. Bununla birlikte, kırılgan tırnaklar devam eden bir sorunsa, bir sağlık uzmanıyla konuşun: bazen hipotiroidizm (tiroidin çok yavaş çalıştığı bir durum) de bu yan etkiye neden olur.
3. BEYAZ NOKTALAR
Bazen tırnaklarınızda beyaz lekeler görebilirsiniz. Dr. Anthony, "Genellikle bu beyaz lekeler çok önemli değildir" dedi. Şubat 2022'de yayınlanan bir American Journal of Clinical Dermatology makalesine göre, beyaz lekeler lökonişi olarak bilinir.
Ayrıca, birçok kişi tırnaklardaki beyaz lekelerin kalsiyum eksikliğine işaret ettiğine inanır, ancak durum genellikle böyle değildir: Dr. Anthony, "Bunlar genellikle parmağınızı bir şeye çarpmanız gibi küçük travmaların sonucudur ve genellikle kalsiyumla ilgili değildir" dedi.
Lökonişi genellikle zararsızdır, ancak bazen karaciğer veya böbrek yetmezliği gibi diğer ciddi sağlık sorunlarının bir işareti olabilir. Bu nedenle, beyaz lekelerin nedenini belirlemenin ve herhangi bir ciddi durumu ekarte etmenin en iyi yolu bir sağlık uzmanına görünmektir.
4. YATAY VE DİKEY ÇİZGİLER
Bazı kişilerin tırnaklarında aşağı yukarı veya yanlara doğru uzanan çizgiler görülebilir; bu çizgilere kabartı denir. Dr. Anthony, "Bazen tırnaklarda enine (yan yana) çıkıntılar görüyorum" dedi.
"Bu tipik olarak tırnağa doğrudan travma veya daha ciddi bir hastalığın sonucudur, bu durumda aynı anda birden fazla tırnakta görürsünüz."
Beau'nun çizgileri olarak da bilinen yatay çıkıntılar, Clinical Medicine makalesine göre, vücudunuz bir hastalığa karşı fazla mesai yaparken tırnak matriks aktivitesinin azalması nedeniyle meydana gelir.
Dr. Anthony, "Vücudunuz kelimenin tam anlamıyla 'tırnak yapmaktan daha iyi işlerim var' diyor ve büyümelerini durduruyor" dedi.
Tırnaklarınızda başka bir nedenden dolayı yatay çıkıntılar da olabilir: Dr. Jaliman, "Tırnak plağı boyunca yatay çizgiler, örneğin hasta yakın zamanda kemoterapi görmüşse, bir ilaç reaksiyonundan da kaynaklanabilir" dedi. MedlinePlus ayrıca ameliyatın da yatay çıkıntılara neden olabileceğini belirtmiştir.
Dikey çıkıntılar genellikle yaşlanmanın normal bir belirtisidir. Dr. Jaliman, "Tıpkı yüzünüzdeki kırışıklıklar gibi, yaşlandıkça tırnaklarınızda da çizgiler oluşur" dedi.
Bununla birlikte, Kasım 2019'da yayınlanan bir Dermatology and Therapy makalesine göre, yarılmanın (onikoreksis) eşlik ettiği dikey çıkıntılar, bireylerin saçlarını kafa derisinde farklı noktalarda kaybettiği bir durum olan alopesi areata ile ilişkili olabilir.
5. KAŞIK TIRNAKLAR
"Kaşık" tırnaklar, içbükey şekle dönüşmüş çok ince bir tırnağı ifade eder. Mayıs 2021 tarihli Clinical Medicine makalesine göre, kaşık tırnaklar tırnak çevresinde travma veya tırnak incelmesine yol açan cilt hastalıklarının sonucu olabilir.
Bununla birlikte, kaşık tırnaklar çoğunlukla başka bir şeyden kaynaklanmaktadır: "Bu genellikle demir eksikliği anemisinin bir işaretidir" diyen Dr. Jaliman, bunu yaşıyorsanız bir sağlık uzmanıyla konuşmanızı öneriyor. "Demir takviyeleri ile tedavi edilebilir." Aşırı soluk tırnaklar da demir eksikliği anemisinin bir işareti olabilir.
TIRNAK YEMEK NE GİBİ SORUNLARA YOL AÇAR?
Haziran 2021'de yayınlanan International Journal of Women's Dermatology makalesine göre, tırnak yeme (tıbbi olarak onikofaji olarak bilinir) yaygın bir alışkanlıktır ve genellikle bir tür stresten kaynaklanır veya hatta dikkat çekmek için yapılır.
Eğer aşırı ise, örneğin tırnak çevresindeki deriyi sürekli ısırmak veya koparmak gibi, obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) bir işareti olabilir.
Dr. Jaliman, "Bazen OKB ile ilişkili tırnak yemeyi tedavi etmek için psikiyatrik ilaç gerekir" dedi. "Tırnaklara sürülen acı tatta bir bileşik de yardımcı olabilir." Nihayetinde, OKB semptomlarının tedavisine yardımcı olabilecek bir ruh sağlığı uzmanına başvurmak en iyisidir.
Kaynak: Health