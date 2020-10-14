Elleriyle kazarak köpek yavrusunu hayata bağlayan itfaiyeciler duygularını anlattı

AA

Önceki gün merkez Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi Yeni Hayvan Pazarı yakınlarındaki bir inşaat alanında çökme sonucu bir köpek yavrusu, toprak ve kaya yığınının altında kaldı.

Köpeğin sesini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinde yar alan Mehmet Aslan ve Ahmet Yılmaz, elleriyle kaya yığını arasındaki toprağı eşerek yavruya ulaşmaya çalıştı.

Hayvanın toprak altındaki yardım çığlığı karşısında zamanla yarışan itfaiye erleri, köpeği sağlıklı şekilde kurtarmanın mutluluğunu yaşadı.

Yavruya önce su veren itfaiye erleri, daha sonra "Boncuk" ismini verdikleri köpeği üzerindeki toprağı temizleyerek annesinin yanına bıraktı.

Kurtarma anına ilişkin görüntülerin yayınlanması sonrası itfaiye erleri büyük takdir topladı.

- "Ameliyata girer gibi bir hassasiyetle hareket ettik"

Mehmet Aslan, AA muhabirine, ihbarda bulunan vatandaşların hayvan hassasiyetinin kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.

İhbarın bilgi merkezlerine düşmesiyle birlikte ekip arkadaşlarıyla harekete geçtiklerini belirten Aslan, şöyle devam etti:

"Olay yerine gittiğimizde 5-6 yavru köpeğin çukurun başında beklediğini gördük. Annesini de duvar dibinde gördük. Sonra göçüğün yaşandığı bölgeye vardığımızda toprak ve kayaların altında köpek sesinin geldiğini duyduk ve hemen çalışmaya başladık. Özellikle büyük kaya parçalarının bulunması işimizi biraz zorlaştırdı ama buna rağmen iş makinesi talebinde bulunmadık. Çünkü iş makinesi, çalışması halinde hayvanı öldürebilirdi. Tamamen kendi imkanlarımızla adeta ameliyata girer gibi bir hassasiyetle hareket ederek ellerimizle o taşları, toprağı temizleyerek hayvana ulaşmaya çalıştık. Hayvanın yardım çığlıklarını duydukça Allah'a dua ettik ki sağ salim kurtaralım diye. Tabii o anın verdiği stres ve heyecanla zamanla yarışarak hayvana ulaşmaya çalıştık."

- "Çığlıkları yüreğime çocuğumun çığlıkları gibi geldi"

Aslan, zaman zaman küçük köpeğin sesinin kesildiğini ve o anlar korktuklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Hayvanın yardım çığlıkları karşısında çok etkileniyorduk ve çığlıkları yüreğime çocuğumun çığlıkları gibi geldi. Cansiperane şekilde çalışarak çok şükür yavrumuzu oradan yara almadan çıkarmamız, verdiğimiz suyu güzel bir şekilde içerek bize sağlıklı olduğu mesajı vermesi karşısında çok mutlu olduk. O anki mutluluğumuzu tarif edebilecek kelime yok. Yavru köpeğin ikinci bir hayata başlamasına vesile olduğumuz için çok sevindik."

Her canlının hayatını kurtarmak için göreve hazır olduklarını vurgulayan Aslan, "Her canlı bizim için bir evlattır, önemlidir. İtfaiye olarak bunun bilincindeyiz ve bunun eğitimini de sürekli almaktayız. Böyle kutsal bir mesleği yürüttüğümüz için de ayrıca çok mutluyum." dedi.

- "Kendi evladımız göçüğün altındaymış gibi bir çabayla çalıştık"

Ahmet Yılmaz da bütün canlıların yardımına koşmak için görevlerinin başında olduklarını belirtti.

Görevleri gereği zamana karşı yarış içerisinde olduklarına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Olay yerine vardığımızda oradaki canlıyı sağ salim çıkarmak ilk hedefimizdi. Herhangi bir alet kullanmadan ellerimizle hayvanı kurtarmaya çalıştık. Kendi evladımız göçüğün altındaymış gibi bir çabayla çalışarak hayvanı kurtarmaya çalıştık. Onu kurtardığımız andaki duygularımız tarif edilemez, büyük mutluluk yaşadık gerçekten. Yavru köpeğin yaklaşık 1-2 saat toprağın altında kaldığını tahmin ediyoruz. Çıkardığımızda bitkin ve susamış haldeydi. Su verdikten sonra ailesiyle buluşturduk. Buluşma anında annesinin koşarak yanına gelip onu yalaması, sevgiyle temizlemesi duygulandırıcı ama bizim için gurur verici bir andı."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Nur Asoğlu ise yardıma ihtiyacı olan her canlının bir telefon kadar yakınında olduklarını söyledi.

Çok çeşitli görevler yürüttüklerine dikkati çeken Asoğlu, "Evine akrep, yılan girdiğinde, suya düştüğünde, evi yandığında, araçta trafik kazasında sıkıştığında her vatandaşımızın, canlının yardımına koşuyoruz ve kendisine yardımcı oluyoruz. Yapmamız gereken vazifeyi yerine getiriyoruz. Yine böyle bir olayda, arkadaşlarımız göçük altında kalan yavru köpeği elleriyle toprağı kazarak, hayvana zarar vermeden kurtardılar. Canlıların tümüne yardım etmek çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.