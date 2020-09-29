"Elmacı Dede" Suriye'deki yetimler için yola çıktı

AA

"Elmacı Dede" olarak bilinen Muhammet Yılmaz, Türkiye Beyazay Derneği Denizli Şubesi'nin topladığı giysi, ayakkabı, kırtasiye ve çanta gibi eşyalardan oluşan 110 koli yardım malzemesini, minibüsüne ve kendisine eşlik edecek kamyonete yükledi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Suriye'nin Çobanbey bölgesine hareket eden Yılmaz, Pelitlibağ Mahallesi'nde dernek üyeleri tarafından dualarla uğurlandı.

"Elmacı Dede", AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab'daki askerlere manevi destek vermek için kendi bahçesinden topladığı elmaları onlara götürdüğünü, o günden sonra nerede operasyon olsa Mehmetçiğe destek olmak için oraya koştuğunu anlattı.

11. seferinde Türkiye Beyazay Derneği ve Denizli Valiliğinin destekleri ile toplanan yardım kolilerini, Suriye'deki yetimlere ulaştıracağını söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı'ndan önce gittiğimde bayramlık elbise ve ayakkabı yardımı yapmıştım. Orada onlara söz verdim. 600 talebenin okul ihtiyaçlarını, botları, montları, okul çantası, kırtasiyesini Valimle, Beyazay Derneği ile el ele verdik, denkleştirdik. İnşallah onlara vermiş olduğum sözü de yerine getirmiş oluyorum. Perşembe günü sabah Suriye'de Karaköprülü yetim kampına varıp oradaki yetimlerimizin gözlerinin, yüzlerinin gülüşünü, o mutluluğu tatmak için bugün yine yola çıkıyorum. Seferler bitmeyecek, her sefer bir kızıl elmadır. Askerlerimiz ve yetimlerimiz bizim başımızın tacıdır. Onun için bu işe devam edeceğim."

Türkiye Beyazay Derneği Denizli Şube Başkanı Dilek Yüksel Kahveci de dernek olarak sadece Türkiye sınırları içinde değil yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de yardım eli uzattıklarını bildirdi.

Kahveci, "Muhammet amca ile birlikte sınır ötesinde engelli kardeşlerimize, mağdurlarımıza, ihtiyaç sahiplerimize el uzatmak istedik. Biz de bu güzel hayrın içine dahil olduk. İnşallah oradaki kardeşlerimize, engellilerimize, ihtiyaç sahiplerimize bir nebze faydalı olabiliriz." dedi.