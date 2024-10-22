Elmalı'daki "Çoban Haritası Projesi" tamamladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yayla ve kırsal bölgelerde yapılan hayvancılığı desteklemek, sürdürmek ve geliştirmek amacıyla başlattığı "Çoban Haritası Projesi" kapsamında Elmalı ilçesindeki çalışmalarını tamamladı.

Elmalı'da 28 mahallede 400 çobana ulaşan ekipler, "Çoban Haritası" çalışmalarını bitirdi. Yayla hayvancılığını sürdürmek, desteklemek ve koruma altına almak amacıyla başlatılan proje ile çobanların atalarından öğrenerek bugünlere kadar taşıdığı binlerce yıllık sürü rotaları, koordinatları ile kayıt altına alındı. Proje kapsamında talepte bulunan çobanlara veterinerlik hizmeti, hayvan yemi ve yalama taşı destekleri de yapılıyor.

Çoban Haritası çalışmalarının Korkuteli'den sonra Elmalı'da da tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi Erdost Eroğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma ilkeleri doğrultusunda çiftçilerimizle ve çobanlarımızla buluşmaya desteklerimizi ulaştırmaya devam ediyoruz. Çoban Haritası Projemizi bu yıl Elmalı'da yoğun bir çalışma gerçekleştirerek tamamladık. Elmalı'da 28 mahallemizin yaylalarını gezerek 400 çobanımızın ihtiyaç ve taleplerini dinledik. Zorlu coğrafyalarda zorlu şartlarda üretim yapmaya çalışan çobanlarımıza yem, saman, gölgelik, yemlik, suluk ve veterinerlik hizmeti desteğinde bulunuyoruz. Elmalı'da bu yıl hayvanların et ve süt kalitesini artıran 3 bin adet mineral taşının hibesinde bulunduk” dedi.

"Çobanlarımızın aktif kullandıkları yayla ve mera alanlarında haritalandırmak için konumlandırma çalışmalarımızı bitirdik. Hayvanların otlatıldığı rotaları ve kullanılan ağılların konumlarını özel cihazlarımız ile alarak bilgisayarda işliyoruz. Bu hayvancılığın korunarak gelecek nesillere aktarılması için iyi bir kaynak oluşturacak. Belediyemizin yapacağı yardım ve destekler için önemli bir veri havuzu oluşturuyoruz. Önümüzdeki yıllarda çoban haritası çalışmalarımızı diğer ilçelerimizin yaylalarına da taşıyacağız."

"YEM VE VETERİNERLİK HİZMETİ DE SAĞLIYORLAR"

Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerinden memnun kaldıklarını ifade eden Yuva Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir ise, "Büyükşehir Belediyemizin mineralli taş desteği için çobanlarımızın taleplerini alarak ilettik. Ekipler mahallemize gelerek hibe desteklerini gerçekleştiriyor. Sağ olsunlar yaylalarımızda çobanlarımıza yem desteği ile veterinerlik hizmetleri de sağlıyorlar. Bin 300 rakımlı Ören yaylamızda çobanlarımızı aradılar buldular ve güzel bir hizmet sundular" diye konuştu.

"ŞİMDİ MİNERALLİ TAŞLARI KULLANACAĞIZ"

Hayvancılığa verilen desteklerin önemli olduğunu söyleyen üretici Kemal Yıldız, "Biz yıllardır geçimimizi çiftçilik ve hayvancılıktan sağlıyoruz. Neye sahip olduysak bu hayvanların sayesinde olduk. Hayvancılığa böylesi destekler her zaman çok önemli. Biz bu zamana kadar normal tuz veriyorduk hayvanlarımıza, şimdi bu mineralli taşları kullanacağız. Sağ olsun var olsun Muhittin Başkanımız, bu hizmetleri buraya kadar göndermiş" dedi.