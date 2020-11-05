Her bölümü ayrı bir heyecanla beklenen MasterChef Türkiye'de bu akşam İrlanda usulü elmalı kek yapılıyor. İşte oldukça lezzetli bir elmalı kek tarifi...



İRLANDA USULÜ ELMALI KEK MALZEMELERİ

4 adet elma

1/2 su bardağı un

4 çorba kaşığı şeker

1 yumurta

1 kahve fincanı süt

1 tatlı kaşığı vanilya ekstresi

1 çay kaşığı kabartma tozu

Pudra şekeri

Tarçın

İRLANDA USULÜ ELMALI KEK TARİFİ

Elmalar yıkanır, sap kısmı oyulur ve kabukları ile yarım santimlik halkalar halinde doğranır. Un, şeker, süt, yumurta, kabartma tozu ve vanilya karıştırılıp pürüzsüz bir krema haline gelene kadar elde çırpılır.

Elma halkaları bu karışıma batırılıp, yağlı kağıt bulunan tepsiye dizilir ve 200°C fırında üzerleri kızarana kadar pişirilir. Soğuduktan sonra üstlerine pudra şekeri ve tarçın konarak servis edilir.