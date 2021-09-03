Elneny'de mali engel!

Galatasaray'ın Mohamed Elneny transferi yüksek maliyete takıldı. Arsenal Mısırlı orta saha oyuncusu için 2 milyon Euro kiralama bedeli istedi. Elneny'nin yıllık maaşı ise 2.5 milyon Euro. Mısırlı orta sahanın bir yıllık maliyeti 4.5 milyon Euro'ya bulacağı için transferinden vazgeçildi.

Galatasaray yönetimi 150 bin Euro para cezası verdiği Marcao'yu affetti. Brezilyalı stoper UEFA'ya bildirilen listede yer aldı. Marcao yeniden takımla çalışmalara başlayacak.

Sarı kırmızılı yönetim Türkiye'de transferin bittiği son tarih olan 8 Eylül'e kadar bir orta saha bir de yerli kaleci almayı planlıyor. Yapılacak yeni transferler Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek.