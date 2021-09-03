Elneny'de mali engel!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Elneny'de mali engel!

Galatasaray, Arsenal'den Mohamed Elneny transferinde oyuncunun maliyeti nedeniyle geri adım attı

Elneny'de mali engel!

Galatasaray'ın Mohamed Elneny transferi yüksek maliyete takıldı. Arsenal Mısırlı orta saha oyuncusu için 2 milyon Euro kiralama bedeli istedi. Elneny'nin yıllık maaşı ise 2.5 milyon Euro. Mısırlı orta sahanın bir yıllık maliyeti 4.5 milyon Euro'ya bulacağı için transferinden vazgeçildi.

Galatasaray yönetimi 150 bin Euro para cezası verdiği Marcao'yu affetti. Brezilyalı stoper UEFA'ya bildirilen listede yer aldı. Marcao yeniden takımla çalışmalara başlayacak.

Sarı kırmızılı yönetim Türkiye'de transferin bittiği son tarih olan 8 Eylül'e kadar bir orta saha bir de yerli kaleci almayı planlıyor. Yapılacak yeni transferler Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları
FUTBOL İtalya rekora doğru!
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı için İspanya'ya geldi
FUTBOL Milli Takım, İspanya'ya geldi
Son dakika: Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı
FUTBOL Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Fenerbahçe son dakika transfer bombalarını patlattı: Mergim Berisha ve Max Meyer'i İstanbul'da...
FUTBOL Fenerbahçe'nin yeni transferleri İstanbul'da
Fenerbahçe'de son dakika transferi: Bustos için Independiente ile anlaşma... - Spor haberler
FUTBOL Bir transfer daha bitiyor!
Beşiktaş, Miralem Pjanic'i kiraladı
FUTBOL Beşiktaş, Pjanic'i kiraladı!
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
FUTBOL Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
Son dakika! Galatasaray, Marcao'nun cezasını açıkladı!
FUTBOL Galatasaray, Marcao'nun cezasını açıkladı!
Galatasaray'dan son dakika transfer atağı: Eski Beşiktaşı Elneny... - Spor haberleri
FUTBOL Aslan'dan Elneny atağı!
Son dakika! Fenerbahçe Berisha ve Max Meyer'i açıkladı!
FUTBOL Fenerbahçe transferleri açıkladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.