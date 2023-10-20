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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Elon Musk duyurdu: iki yeni X Premium geliyor - Teknoloji Haberleri

        Elon Musk duyurdu: iki yeni X Premium geliyor

        Son günlerde X'in herkes için ücretli hale geleceği dedikoduları dolaşıyordu. Bugün Elon Musk attığı bir Tweet'te şirketin yeni iki X Premium aboneliği hazırlığında olduğunu açıkladı

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 20.10.2023 - 10:04 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:32
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        Musk duyurdu: İki yeni 'X Premium'
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        Twitter'da Elon Musk döneminde yaşanan değişimlere bir yenisi ekleniyor. Tesla, SpaceX gibi firmaların da sahibi ünlü milyarder, satın almasından bu yana sosyal medya uygulamasının ismi dahil olmak üzere birçok özelliğini değiştirmiş, yeni özellikleri de premium (ücretli) aboneliklere eklemişti.

        Yeni adıyla X olan uygulamada son dönemde bot hesaplarla mücadele edebilmek için uygulamayı herkese paralı yapmayı test ediyor. Geçen sene mavi tiki paralı hale getiren Elon Musk'ın uygulamayı da ücretli yapacağı söylentiler arasında geliyordu.

        İKİ YENİ PREMİUM ÜYELİK

        Elon Musk bugün X üzerinden paylaştığı bir gönderide X Premium aboneliklerinin iki yeni katmanının daha yakında kullanıma sunulacağını açıkladı.

        Musk açıklamasında bir tanesinde reklamların olacağını belirterek, "Üyeliklerden, biri tüm özelliklerle daha düşük maliyetlidir, ancak reklamlarda azalma yoktur, diğeri ise daha pahalıdır, ancak reklam içermez" ifadelerini kullandı.

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