Elon Musk Parag Agrawal'ı işten çıkardı!

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal için hiç beklenmedik bir karar aldı. Twitter'ı satın alma isteğini sonunda gerçekleştiren Elon Musk, şirketin CEO'su olan Parag Agrawal ile ilişkisini kesti.
PARAG AGRAWAL KİMDİR?
21 Mayıs 1984 tarihinde Hindistan'ın Ajmer şehrinde doğan Parag Agrawal'ın babası Hindistan Atom Enerji Departmanında kıdemli bir memur, annesi ise emekli bir öğretmendi. 2000 yılında ülke çapında gerçekleştirilen Hindistan Teknoloji Enstitüleri'ne giriş için gerekli olan sınavda 77. olan Agrawal, 2005'te Hindistan Bombay Teknoloji Enstitüsi'nü bitirmiş ve ABD'ye taşınma kararı almıştır.
OLUMLU ETKİLERİ OLDU
Twitter'a 2011 yılında katılıp reklam teknolojilerini yöneten mühendislik ekibinin as elemanları arasında giren Agrawal, Twitter'ın reklam gelirinin artmasını sağladı.
Sonrasında Twitter Mimari Grubu'na dahil olan Agrawal, çalışmaları sayesinde Twitter projelerine yön veren bir isim haline geldi. 2015'te CEO olarak Twitter'a geri dönen Dorsey'nin, uygulamanın zaman akışına yeniden odaklanılması yönündeki çalışmalarında en yakın ekip arkadaşlarından biri Agrawal'dı. 2017'de de CTO'luğa terfi edildi. Twitter'ı bulut sistemine geçiren kişi olan Agrawal söylenene göre Twitter'ı satın alan Elon Musk tarafından kovuldu.
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