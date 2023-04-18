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Elon Musk'ın medyayla savaşı sürüyor: Kanadalı haber kanalı faaliyetlerini durdurdu

France TV, Radio France ve France Medias Monde'un hesapları Twitter tarafından pazartesiden itibaren 'hükümetçe fonlanan medya' olarak tanımlandı. Kanada Yayın Kurumu (CBC), sosyal medya hesabına eklenen ‘devlet destekli medya’ etiketi nedeniyle Twitter’daki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Elon Musk'ın medyayla savaşı sürüyor: Kanadalı haber kanalı faaliyetlerini durdurdu
HABERTURK.COM

France TV, Radio France ve France Medias Monde'un hesapları Twitter tarafından pazartesiden itibaren “hükümetçe fonlanan medya” olarak tanımlandı.

Twitter'ın açıklamasına göre, söz konusu etiket, bir medya kuruluşunun lisans ücretinin kamusal, bireysel veya ticari fonla sağlanıp sağlanmadığını ortaya koyuyor.

BBC İÇİN DE YAPILMIŞTI

Diğer yandan Fransa'nın diğer kamu yayıncıları, France Inter, France Info ve France 2'nin Twitter hesaplarına henüz söz konusu etiket konulmadı.

Twitter yakın zamanda da İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin Twitter ana hesaplarından birini “hükümetçe fonlanan medya” olarak etiketlemişti. Sonrasında ise geri adm atan Musk başlığı "kamu tarafından finanse edilen basın kuruluşu" ibaresiyle değiştirdi.

KANADA'DA MEDYADAN MUSK'A TEPKİ

Kanada Yayın Kurumu da (CBC), sosyal medya hesabına eklenen ‘devlet destekli medya’ etiketi nedeniyle Twitter’daki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

CBC’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Gazeteciliğimiz tarafsız ve bağımsızdır. Aksini iddia etmek doğru değildir. Bu nedenle Twitter'daki faaliyetlerimize ara veriyoruz” ifadeleri kullanıldı. CBC’nin internet sitesinde konuyla ilgili paylaşılan haberde, kurumun sözcüsü Leon Mar’ın sözlerine de yer verildi. Mar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Twitter, gazetecilerimizin Kanadalılarla iletişim kurması için güçlü bir araç olabilir, ancak bağımsızlığımızın bu şekilde yanlış bir şekilde tanımlanmasına izin vermek yaptıkları işin doğruluğunu ve profesyonelliğini zayıflatıyor” dedi.

MUSK: ETİKETİ DÜZELTTİK

CBC’nin profilinde ilk başta ‘Yüzde 70 devlet destekli medya’ etiketi eklenmişti. CBC, Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Devlet tarafından finanse ediliyoruz, ancak bu masraflarımızın yalnızca bir kısmını karşılıyor. Reklamlar, tüm platformlardaki masraflarımızı karşılamamıza yardımcı oluyor” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamanın ardından Elon Musk, “Etiketi düzelttik” diyerek CBC’nin profilini ‘Yüzde 69 devlet destekli medya’ etiketiyle güncelledi.

* Haberin tüm görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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