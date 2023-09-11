Elon Musk'ın sırrı ortaya çıktı! Meğer gizli bir çocuğu varmış!
Teknoloji denildiği zaman akla gelen ilk isimlerden biri olan Elon Musk hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Öğrenilen bilgiler göre Musk'un gizlice bir çocuk sahibi daha oldu. Böylelikle Spacex ve Tesla kurucusunun çocuk sayısı 11'e yükseldi.
Spacex ve Tesla kurucusu Elon Musk hakkında bir gerçek ortaya çıktı. Eski adıyla Twitter, şimdiki adıyla X olan platformunda sahibi olan Musk hakkında çıkan iddiaları doğruladı.
Grimes ile çalkantılı bir aşk hayatı olan Elon Musk'ın bu ilişkisinden iki çocuğu olduğu biliniyordu. Ortaya çıkan bilgilere göre çiftin bir çocukları daha var. Konuyla ilgili detaylı açıklama Elon Musk'ın yakında yayınlanacak biyografisi içerisinde yer alıyor. İsminin Techno Mechanicus olduğu bilinen çocuk hakkında fazla bir bilgi yer almıyor.
52 yaşındaki Musk ve 35 yaşındaki Grimes’in takma adı “Y” olan 1 yaşında kızları Exa Dark Sideræl ve 3 yaşındaki oğulları X Æ A-12 olarak iki çocukları olduğu biliniyordu.
2018 yılından beri birlikte olan Elon Musk ve Grimes çifti ilk çocuklarını 2020 yılında kucaklarına aldılar. Milyarder iş insanı ve Kanadalı şarkıcı 2021 yılında da taşıyıcı annelik vasıtasıyla ikinci çocukları Exa Dark Sideræl’in doğumuyla anne ve babalık duygusunu yeniden yaşadı.
İkinci çocukları doğduktan kısa bir süre sonra çift ayrıldı.Grimes, ayrılık haberini eski adı Twitter olan X üzerinden “Ben ve E, tekrar ayrıldık haha, ama o benim en iyi arkadaşım ve hayatımın aşkı” ifadeleriyle duyurdu. Geçtiğimiz günlerde ise Grimes'in, "Shivon’a söyle engelimi kaldırsın ve Elon’a oğlumu görmeme izin vermesini ya da lütfen avukatıma cevap vermesini söyle. Ailemi tamamen parçalayan bu duruma rağmen şu ana kadar bu çocukların fotoğrafını görmeme bile izin verilmedi” sözleri dikkat çekmişti.
Elon Musk'ın ortaya çıkan haberlerle birlikte 11 çocuğu olduğu doğrulandı. Milyarder iş insanının ilk çocuğu 10 haftalıkken Ani Bebek Ölümü Sendromu (SID) sebebiyle hayatını kaybetmişti.