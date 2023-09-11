Elon Musk'ın sırrı ortaya çıktı! Meğer gizli bir çocuğu varmış!

Spacex ve Tesla kurucusu Elon Musk hakkında bir gerçek ortaya çıktı. Eski adıyla Twitter , şimdiki adıyla X olan platformunda sahibi olan Musk hakkında çıkan iddiaları doğruladı.

Grimes ile çalkantılı bir aşk hayatı olan Elon Musk'ın bu ilişkisinden iki çocuğu olduğu biliniyordu. Ortaya çıkan bilgilere göre çiftin bir çocukları daha var. Konuyla ilgili detaylı açıklama Elon Musk'ın yakında yayınlanacak biyografisi içerisinde yer alıyor. İsminin Techno Mechanicus olduğu bilinen çocuk hakkında fazla bir bilgi yer almıyor.

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52 yaşındaki Musk ve 35 yaşındaki Grimes’in takma adı “Y” olan 1 yaşında kızları Exa Dark Sideræl ve 3 yaşındaki oğulları X Æ A-12 olarak iki çocukları olduğu biliniyordu.

2018 yılından beri birlikte olan Elon Musk ve Grimes çifti ilk çocuklarını 2020 yılında kucaklarına aldılar. Milyarder iş insanı ve Kanadalı şarkıcı 2021 yılında da taşıyıcı annelik vasıtasıyla ikinci çocukları Exa Dark Sideræl’in doğumuyla anne ve babalık duygusunu yeniden yaşadı.