Elon Musk, Kanye West'in Twitter hesabını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

Elon Musk, Kanye West'in Twitter hesabını "şiddeti kışkırttığı" gerekçesiyle askıya aldı

Kanye West, saldırgan tweet'leri nedeniyle "şiddeti kışkırtmakla" suçlandı ve Twitter hesabı donduruldu.

Elon Musk, Kanye West'in Twitter hesabını
BBC TÜRKÇE
Kanye WestPA Media

Kanye West, saldırgan tweet'leri nedeniyle "şiddeti kışkırtmakla" suçlandı ve Twitter hesabı donduruldu.

Artık ‘Ye’ adıyla anılan ABD'li rapçiye ilişkin karar, bir dizi tweet’inin ardından geldi.

Bunlardan biri, gamalı haçı ve Davud’un Yıldızı’nı birleştiren bir sembolü gösteriyordu.

Bir kullanıcı Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'tan "Kanye'yi düzeltmesini" istedi.

Musk bir tweet paylaştı ve West'in platformun "şiddeti kışkırtmaya karşı çıkan kuralını ihlâl ettiğini" söyledi.

Musk, "Hesap askıya alınacak" dedi.

Bu, sağcı sosyal medya platformu Parler'ın, Kanye West'in artık firmayı satın alamayacağını söylemesinin ardından geldi.

Parlement Technologies yaptığı açıklamada, "Şirket, satış niyetini sona erdirmek için Ye ile karşılıklı olarak anlaştı" dedi.

Firma, kararın Kasım ayı ortasında verildiğini söyledi.

Çok daha küçük bir platform olan Parler, muhafazakar ve aşırı sağ kesim arasında popüler. Platform, “ifade özgürlüğü"nü savunduğunu söylüyor ve kendini ana akım platformlara bir alternatif olarak sunuyor.

Firma yaptığı açıklamada, "Parler, platformun gelişimi ve büyümesi için gelecekteki fırsatları takip etmeye devam edecek" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galler'de yardım kuruluşu görevlisi, insanların yokluktan evcil hayvan maması yediğine tanık olduğunu söyledi
BBC Galler'de yardım kuruluşu görevlisi, insanların ...
İ﻿ngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, Rishi Sunak yönetiminde girdiği ilk ara seçimi kaybetti
BBC İ﻿ngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, Rishi ...
BBC araştırması: İngiltere’de acil servise kabul için bekleme süreleri 40 saate ulaştı
BBC BBC araştırması: İngiltere’de acil servise kabul için ...
Ukrayna savaşı: Rus askerlerinin teslim olması için kurulan telefon hattını günde 100 kişi arıyor
BBC Ukrayna savaşı: Rus askerlerinin teslim olması için ...
Belçika'da ‘İntikam pornosuna’ rekor ceza: Ayrıldığı sevgilisinin çıplak görüntülerini yayan erkeğe 420 bin euroluk haciz   
BBC Ayrıldığı sevgilisinin çıplak görüntülerini yayan ...
B﻿rezilya: Otobandaki toprak kayması sonucu 2 ölü, onlarca kişi kayıp
BBC B﻿rezilya: Otobandaki toprak kayması sonucu 2 ölü, ...
A﻿fganistan'da Taliban kadınlara baskıyı artırıyor: 'Her gün yeni kısıtlamalarla uyanıyoruz'
BBC A﻿fganistan'da Taliban kadınlara baskıyı artırıyor: ...
Meghan Markle'ın, kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşmeden önce aşırı sağcılardan 'çok ciddi' tehditler aldığı açıklandı
BBC "Meghan Markle 'çok ciddi' tehditler aldı"
Hawaii'deki dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra neden patladı?
BBC Dünyanın en büyük aktif yanardağı 38 yıl sonra neden ...
Günde 2 litre su içmek efsane mi? Uzmanlardan tartışma yaratacak açıklamalar
BBC Günde 2 litre su içmek efsane mi? Uzmanlardan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.