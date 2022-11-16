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Elon Musk bu sefer de çalışanını Tweet atarak kovdu!

Musk Twitter’ı satın aldıktan sonra sosyal medya platformunda yaşanan sorunlar ardı ardına yaşanmaya başladı. Musk ilk olarak dört üst düzey yöneticiyi işten çıkarmıştı. Daha sonra çalışanlarının büyük bir kısmını işten çıkarmaya devam etti ve son olarak çalışanlarına gönderdiği e-posta ile konu olmuştu. Şimdi işe yazılım mühendisi ile tweet’leşirken kendisini kovduğunu söyledi.

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  • Elon Musk kaos estirmeye devam ediyor! Elon Musk bu sefer de çalışanını Tweet atarak kovdu!

    TWİTER ÜZERİNDEN ÇALIŞANINI KOVDU!

    Elon Musk attığı bir tweet’te uygulamanın bazı ülkelerde çok yavaş olduğundan bahsetti. Yazılım mühendisi Eric Frohnhoefer, Android sürümlerde Twitter uygulamasının altı yıldır çalıştığını ve Musk ile bu konuda aynı fikirde olmadığını belirtti.
  • Elon Musk kaos estirmeye devam ediyor! Elon Musk bu sefer de çalışanını Tweet atarak kovdu!

    "ANDORİD'DE TWİTTER ÇOK YAVAŞ!"

    Daha sonra ikili arasında Twitter üzerinden bir tartışma başladı.  Ardından Musk yaklaşık 6 yıldan uzun süredir Twitter’da çalışan yazılım mühendisi Frohnhoefer’e şunu sordu “Twitter, Andorid’de çok yavaş. Bunu düzeltmek için ne yaptın?” dedi.
  • Elon Musk kaos estirmeye devam ediyor! Elon Musk bu sefer de çalışanını Tweet atarak kovdu!

    "KOVULDU"

    Pazar günün ilerleyen saatlerinde başka bir kullanıcı Frohnhoefer’ı ve Musk’ı toplum içinde eleştirdiği için yazılım mühendisi şu cevabı verdi “Belki bu soruları özel olarak sormalı Slack ve e-posta kullanarak” dedi.

    Pazartesi sabahı ise üçüncü kullanıcı söze girerek şunları söyledi “Böyle bir tavırla, bu adamı muhtemelen takımınızda istemezsiniz” diyerek Musk’a gönderme yaptı.
  • Elon Musk kaos estirmeye devam ediyor! Elon Musk bu sefer de çalışanını Tweet atarak kovdu!

    Sadece birkaç dakika sonra Musk “Kovuldu” tweetini atarak yazılım mühendisini sosyal medya üzerinden işten çıkardı. Frohnhoefer ise selam veren bir emoji bırakarak karşılık verdi.

    Şirkette 8 yılı aşkın bir süredir çalışan 41 yaşındaki Eric Frohnhoefer, sonun oldukça ani bir şekilde geldiğini söyledi.
  • Elon Musk kaos estirmeye devam ediyor! Elon Musk bu sefer de çalışanını Tweet atarak kovdu!

    "ŞİRKETTE KİMSE KİMSEYE GÜVENMİYOR"

    Forbes’ın haberine göre Frohnhoefer şu sözleri söyledi “Şirkette artık kimse kimseye güvenmiyor. Nasıl çalışabilirsin? Çalışanlar yeni yönetime güvenmiyor. Yönetim de çalışanlara güvenmiyor. Bir şeyi halletmen gerektiğini düşünemiyorsun, bu yüzden üretim donuyor. Kodu birleştirmezsin, VP’lerin izni olmadan bir şeyleri açamazsın” dedi.
  • Elon Musk kaos estirmeye devam ediyor! Elon Musk bu sefer de çalışanını Tweet atarak kovdu!

    Şirketin yakın geleceği hakkında endişeli olduğunu belirten Frohnhoefer, Musk Twitter’a gelmeden önce hakkında daha güçlü görüşleri olduğunu belirtti. Ancak son yapılan rejimden sonra görüşlerinin yokuş aşağı gittiğini söyledi.

    Kaynak:Forbes

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