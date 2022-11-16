"KOVULDU"

Pazar günün ilerleyen saatlerinde başka bir kullanıcı Frohnhoefer’ı ve Musk’ı toplum içinde eleştirdiği için yazılım mühendisi şu cevabı verdi “Belki bu soruları özel olarak sormalı Slack ve e-posta kullanarak” dedi.

Pazartesi sabahı ise üçüncü kullanıcı söze girerek şunları söyledi “Böyle bir tavırla, bu adamı muhtemelen takımınızda istemezsiniz” diyerek Musk’a gönderme yaptı.