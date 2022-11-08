Elon Musk, kararsız seçmene Cumhuriyetçilere oy verme çağrısı yaptı

Bu illere uyarı! Sağanak ve kar yağışı var

Twitter'ın yeni sahibi milyarder Elon Musk, Salı günkü ABD ara seçimleri öncesinde, Kongre’deki güç kazanmaları halinde Demokrat Başkan Joe Biden’a karşı denge oluşturabilecekleri gerekçesiyle kararsızlara, Cumhuriyetçiler’e oy verme çağrısı yaptı.

Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kararsız seçmenlere seslendi, “Paylaşılan güç, her iki tarafın da aşırılıklarını engeller. Bu nedenle başkanlığın Demokratlarda olduğu gözönüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy kullanmayı öneriyorum” dedi.

https://twitter.com/elonmusk/status/1589639376186724354

Twitter uzun zamandır sol ya da liberal eğilimli mesajlardan yana taraf olmakla eleştiriliyor ama bu suçlamaları hep reddediyordu.

Elon Musk da daha önce, Twitter'da daha çok sesin daha özgürce duyulması için denetimi hafifletme hedefinden bahsetmişti.

Fakat Musk bunun Twitter’da dezenformasyonun yayılmasına göz yumulması anlamına geleceğini söyleyenlerce eleştiriliyordu.

Bazı şirketler, Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından platformun gidişatı konusundaki endişeleri nedeniyle reklam vermekten vazgeçmişti.

Musk’ın Pazartesi günü 110 milyon takipçisiyle paylaştığı tweet’i ile ilk kez büyük bir sosyal medya platformunun yöneticisi bir siyasi partiye açıkça oy verme çağrısı yapmış oldu.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın da CEO'su olan Musk, milyarderlerden daha fazla vergi alınması ve şirket çalışanları arasında sendikalaşma oranın yüksek olduğu elektrikli araç üreticilerine vergi teşviği verilmesine yönelik önerileri nedeniyle Biden yönetimini ve Demokratları eleştirmişti.

Tesla'nın ABD’deki fabrikalarında sendikalar yok.

ABD’de yarın yapılacak ara seçimler, Kongre’deki dağılımı belirleyecek. 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 üyeli Senato'nun da 35 üyesi için seçim yapılacak.

Halen Temsilciler Meclisi'nde Demokratların 222, Cumhuriyetçilerin 212 sandalyesi var. Cumhuriyetçi üyelerden Don Young ise Mart ayında ölmüştü.

Yarınki seçimler Joe Biden’ın başkanlığının kalan dönemi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.

Ekonominin zorlandığı ve seçmenin suç ile düzensiz göçten ötürü endişe duyduğu bu dönemde ara seçim sonuçları eski başkan Donald Trump’ın tekrar başkanlık yarışına girip girmemesinde de belirleyici olacak.

Demokrat Parti son iki yılda hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da çoğunluğa sahip. Böylece Başkan Joe Biden’ın istediği yasaları geçirmekte işi daha kolay oldu.

Ancak Demokratların Cumhuriyetçiler üzerindeki üstünlüğü çok az bir farkla oluştu ve şimdi de başa baş bir yarış bekleniyor. Anketler Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ni alabileceğini, Senato’da ise Demokrat Parti’nin üstünlüğünün süreceğini gösteriyor.

Reuters, Beyaz Saray’ın Musk’ın tweet’i hakkında açıklama yapmayı reddettiğini bildirdi.