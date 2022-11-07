Musk'tan seçmene çağrı: Cumhuriyetçilere oy verin

"Başkanlık seçimleri kadar önemli"

Kongre ara seçimlerinin en az başkanlık seçimleri kadar önemli olduğunu belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Kongre, yasaların geçmesi başta olmak üzere, ABD'nin iç ve dış gündemine karar veren çok önemli bir merci. Çoğunluğu almak bu nedenle çok önemli" dedi. Çınar "Başkan Biden için iyi bir seçim süreci olmadı. Demokrat Parti'nin, en azından bir kanatta, çoğunluğu kaybedeceği görünüyor" şeklinde konuştu