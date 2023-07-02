ELON MUSK MARK ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ NE ZAMAN?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman, nerede yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Dünyaca ünlü iş insanları Elon Musk ile Mark Zuckerberg, kafes dövüşünde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Mikro blog sitesi Twitter'ı satın alan Elon Musk; Facebook, Instagram ve WhatsApp ile uygulamaların sahibi Mark Zuckerberg'e meydan okudu ve Zuckerberg söz konusu meydan okumayı kabul etti. Peki, Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman, nerede yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman, nerede yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Dünya, Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşünü beklemeye başladı. Musk'ın Zuckerberg'e davetini bir tür şaka olarak sanan milyonlarca kişi, söz konusu karşılaşmanın gerçekten yapılacağının açıklanmasının ardından; Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşü ile ligili araştırmalar başladı. İşte, konuya dair ilk bilgiler...
  • Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman, nerede yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    ELON MUSK MARK ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ NE ZAMAN?

    Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşünün tarihi henüz netlik kazanmadı.

    Resmi tarih belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
  • Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman, nerede yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    ELON MUSK MARK ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ NEREDE YAPILACAK?

    Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki dövüşün İtalya'nın başkenti Roma'da yer alan 2000 yıllık Kolezyum'da yapılması bekleniyor.
  • Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman, nerede yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    ELON MUSK MARK ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşünün henüz nereden ve nasıl yayınlanacağı bilinmiyor ancak söz konusu mücadelenin Facebook ve Twitter'dan canlı yayınlanması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.