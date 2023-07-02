ELON MUSK MARK ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ NE ZAMAN?



Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşünün tarihi henüz netlik kazanmadı.



Resmi tarih belli olur olmaz haberimizde yer alacak.