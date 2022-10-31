Elon Musk, New York Times'ın 'Twitter'da hızla toplu işten çıkarmalara gidecek' haberini yalanladı

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Cuma günü Twitter'ı satın alan Elon Musk, New York Times gazetesinin, bazı şirket çalışanlarını hızla işten çıkarmayı planladığı yönündeki haberini yalanladı.

Musk, Cuma günü şirketin CEO'su Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü Ned Segal, hukuk ve politika müdürü Vijaya Gadde'yi işten çıkarmıştı.

New York Times da hafta sonu, 1 Kasım'dan önce şirket genelinde toplu işten çıkarmalar olacağını yazdı.

Bu tarihte çalışanlara iş sözleşmelerinin önemli bir parçası olarak şirketteki hisse ödemelerinin verilmesi gerekiyor.

Twitter kullanıcıları da Musk yönetiminde neler olacağını tartışıyor.

Bazıları, nefret söylemi ya da dezenformasyon nedeniyle platformda yasaklanan, eski ABD Başkanı Donald Trump ya da şarkıcı Kanye West gibi kullanıcıların geri dönme ihtimalinden dolayı endişeli.

Musk geçtiğimiz hafta Twitter'ın nefret ve ayrımcılık için kullanılmasını istemediğini söylemişti.

Twitter'ın yeni sahibi, New York Times'ın haberini yalanladıktan sonra yaptığı bir paylaşımla da dikkatleri üstüne çekti.

Gazetenin "Musk bir tweetinde yalan haber yayımlamakla tanınan bir gazetenin linkini paylaştı" şeklindeki başlığının ekran görüntüsünü, "Hayır, ben New York Times'ın bir linkini paylaşmadım" yazarak tweetledi.

Yeni düzenin mavi tikli hesaplara da etkisi olacağa benziyor.

Musk, Twitter'da bu hesapların doğrulama sürecinin de gözden geçirdiğini söyledi, ancak detay vermedi.

Daha önce bu kullanıcılardan doğrulama için para alınmasının planlandığı ve mavi tikin ücretli olan Twitter Blue paketine dahil olacağı iddiaları çıkmıştı.

Musk ayrıca takipçilerine kısa video uygulaması Vine'ın geri gelmesini isteyip istemediklerini de sordu.

Kullanıcıların altı saniye uzunluğunda klip paylaşmasını sağlayan ve 200 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Vine, 2012'de Twitter tarafından satın alınmıştı.