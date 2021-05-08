Elon Musk Saturday Night Live'da ne açıklayacak? Satuday Night Live (SNL) saat kaçta, hangi kanalda yayınlanac

Televizyon tarihinin en uzun soluklu şovlarından biri olan Saturday Night Live, Space X ve Tesla'nın CEOS'su Elon Musk'ı konuk edecek. Programa katılacağı belli olduktan sonra "The Dogefather SNL May 8" tweeti sebebiyle ilgi odağı olan Elon Musk'ın Saturday Night Lİve'da ne açıklayacağı araştırılıyor. Peki, Elon Musk Saturday Night Live'da ne açıklayacak? Satuday Night Live (SNL) saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SATURDAY NİGHT LİVE SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Miley Ray Cyrus ve Elon Musk'ın katılacağı Saturday Night Live programı bu akşam yani 8 Mayıs 2021'de NBC TV'de yayınlanacak. Saturday Night Lİve programını takip etmek isteyenler TSİ 18.30’da ekran başına geçecek.

ELON MUSK SATURDAY NİGHT LİVE'DA NE AÇIKLAYACAK?

Elon Musk'ın programın sunuculuğunu üstleneceği açıklanmıştı. Kripto para birimi Dogecoin'e olan ilgisiyle bilinen Elon Musk'ın ne açıklayacağı merak ediliyor. Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde "The Dogefather SNL May 8" tweetini atmış ve programda Dogecoin'den bahsedeceğinin sinyallerini vermişti.