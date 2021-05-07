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Elon Musk Saturday Night Live (SNL)'ı sunacak! Saturday Night Live (SNL) ne zaman?

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk, her adımı, her açıklaması ile gündeme geliyor. Elon Musk, dünyanın en popüler şovlarından biri olan Saturday Night Live programını sunacak. Peki TSİ ile Saturday Night Live (SNL) ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar...

Elon Musk Saturday Night Live (SNL)'ı sunacak! Saturday Night Live (SNL) ne zaman?

Elon Musk geçtiğimiz günlerde SNL'yi sunacağını açıkladı ve takipçilerine çağrıda bulundu. Elon Musk, sosyal medyada takipçilerine espri fikri sordu ve kendi espri başlıklarını açıkladı.

ELON MUSK SLN NE ZAMAN SUNACAK?

Dünyada tüm gözler 8 Mayıs’ta yayınlanacak olan Saturday Night Live programına çevrildi. ABD’nin ulusal TV kanallarından NBC’de 1970’li yıllardan beri yayınlanan program, aslında bir medya kültü haline dönüştü. Türkiye’deki karşılığı Beyaz Show ve benzeri programlar olan SNL, program sunucuları dışında geçici konuk sunucuları ve skeçleri ile tüm dünyada izlenen bir şov haline geldi. Ancak bu sunucular ağırlıklı olarak Hollywood sinemasının ünlü isimleri, komedyenler veya diğer sanatçılar olurdu.

Forbes’a göre dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Musk, TV programı için espri fikri isterken, “SNL için espri fikriniz var mı? Ne yapmalıyım?” diye sordu.

Konuk sunucu Musk, kendi espri fikirlerini sıralarken, “James Bond’u canlandırmak, Baby Shark, ‘Ironi Man’ (Süper kahraman Iron Man karakterini ‘Ironi’ olarak değiştirdi)” yazdı.

Musk’ın programa çıkması, haberin duyulmasından bu yana tartışma yarattı. Pek çok kişi, Musk’ın, SNL’i sunması için seçilen Donald Trump’tan bu yana en kötü tercih olduğunu öne sürdü.

İddiaya göre, sadece programın hayranları değil, cast üyeleri de Musk’ın sunuculuğundan memnun değil. Bazı hayranlar, programın cast üyelerinin Musk’ın sahneye çıkmasını boykot edeceğini öne sürdü. Ancak SNL’e yakın bir kaynak, The Wrap dergisine konuşarak, Musk’ın programında herkesin orada olacağını, boykotun gerçek dışı olduğunu belirtti.

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