Memur maaşları ne kadar?

Elon Musk önce Twitter'da profil fotoğrafını güneş gözlüklerinde Dogecoin simgesi olan bir görseliyle değiştirdi. Ardından profiline "memes büyücüsü" yazdı. Elon Musk'ın bu adımları Dogecoin'e yönelik destek olarak yorumlandı.

ELON MUSK'IN DOGECOİN PAYLAŞIMLARININ ARDINDAN DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Musk iki önemli adım attı. Profil fotoğrafını güneş gözlüklerinde Dogecoin simgesi olan bir görseliyle değiştirdi. Dogecoin fiyatı 0,182 seviyesine kadar çıktı.

Twitter biyografisini de güncelleyen Musk kendisini artık 'memes büyücüsü' olarak tanımlıyor. Bu tanım fiyatı yukarı çekmek için bu tarz spekülatif hareketlere devam edeceğine yorulabilir. Aynı zamanda Elon Musk Dogecoin (DOGE) projesinin gelişmesi ve fayda üretir hale gelmesi için de geliştiricileri organize ediyor.