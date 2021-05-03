İddiaya göre; sadece programın hayranları değil, cast üyeleri de ABD'li girişimcinin sunuculuğundan memnun değil. Bazı hayranlar, programın cast üyelerinin Elon Musk'ın sahneye çıkmasını boykot edeceğini öne sürdü.

The Wrap dergisine konuşan SNL'e yakın bir kaynak, ABD'li girişimcinin programında herkesin orada olacağını, boykotun gerçek dışı olduğunu söyledi.