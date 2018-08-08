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Elon Musk'tan "borsadan çekilme" açıklaması

ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama firması Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin New York borsasından çekilme olasılığıyla ilgili açıklamalarda bulundu

08.08.2018 - 06:00 | Güncelleme: AA

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tesla'yı hisse başına 420 dolardan borsadan çekmeyi değerlendiriyorum" ifadesini kullanan Musk, konuyla ilgili olarak şirket çalışanlarına bir elektronik posta gönderdi.

Tesla'nın internet sitesinde de yayımlanan elektronik postada Musk, konuyla ilgili nihai kararın henüz alınmadığını kaydetti. AA'nın haberine göre Musk, Tesla'nın borsadan çekilmesi durumunda şirketin en iyi şekilde işletilmesi için gerekli ortamın oluşacağını savundu.

Şirketin hisse fiyatının borsada yüksek dalgalanmalara maruz kaldığına değinen Elon Musk, bunun aynı zamanda hissedar olan Tesla çalışanları için dikkat dağıtıcı olduğunu vurguladı. Ayrıca, şu anda halka açık bir şirket konumundaki Tesla'nın her çeyrek açıklanan bilançosunun firmanın kararları üzerinde büyük baskı oluşturduğuna dikkati çeken Musk, bu kararların her zaman uzun dönemde doğru olmadığını belirtti.

Tesla'nın borsadan çekilmesi durumunda bütün hissedarların firmada yatırımcı olarak kalmasını arzu ettiğini aktaran Musk, öte yandan hisselerini satmak isteyenlere hisse başına 420 dolar ödeneceği bilgisini paylaştı. Şirketin borsadan çekilme kararının Tesla hissedarlarının oylarıyla belirleneceğini duyuran Musk, gelecekte daha yavaş ve öngörülebilir bir büyüme aşamasına ulaşması halinde şirketin yeniden borsada işlem görmeye başlayabileceğini ifade etti.

HİSSE İŞLEMLERİ 1 SAAT DURDURULDU

Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamasının ardından Tesla'nın hisse işlemleri Nasdaq Teknoloji Endeksi tarafından TSİ 21.10'da durduruldu.

Yaklaşık 1,5 saat sonra hisselerin yeniden işlem görmeye izin verilmesinin ardından, firmanın hisse başına değeri günü yüzde 11 primle 379,57 dolardan tamamladı.

" SUUDİ ARABİSTAN TESLA'NIN HİSSESİNİ ALACAK" İDDİASI

Tesla'yla ilgili bir başka gelişme ise İngiltere merkezli Financial Times gazetesinden geldi. Gazetenin haberinde, dünyanın en büyük varlık fonlarından Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonunun bu yıl içinde şirketin yüzde 3 ila 5 hissesini satın alacağı iddia edildi.

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