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Elon Musk'tan Dogecoin uyarısı: Lütfen dikkat!

Her açıklaması ile Dogecoin'in değerini biraz daha yükselten Elon Musk bu kez yatırımcıları uyardı. Musk, "Bütün birikiminizi yatırmak çok da akıllıca olmaz" dedi. Dogecoin güne düşüşle başladı

Elon Musk'tan Dogecoin uyarısı: Lütfen dikkat!

Elon Musk'tan kripto para meraklılarını ilgilendiren önemli açıklamalar geldi. Tesla’nın kripto para ile satış yapacağını söyleyen ve kişisel olarak da kripto parayı geleceğin para birimi olarak gören SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk bu kez temkinli söylemlerde bulundu.

ELON MUSK: LÜTFEN DİKKATLİ YATIRIM YAPIN

Elon Musk, Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide, “Kripto paralar umut vadediyor ama lütfen dikkatli yatırım yapın” dedi.

Hafta başında yaptığı bir paylaşımda 8 Mayıs’ta konuk olacağı Saturday Night Live şovuna işaret ederek “Dogefather” vurgusunda bulunmuştu. Musk’ın bu programda ne açıklayacağı ise merak konusu.

Musk, “Dogecoin’in yaratılması aslında bir şaka olarak başladı, esasında amaç kripto para ile dalga geçmekti. Şaka olarak icat edilen bir para birimi gerçek bir kripto para birimi halini aldı” ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Şubat ayında katıldığı bir panelde kripto paraların para aklamak için kullanıldığını ve uzun zamandır bir finansal terörizm aracı olduğunu söylemişti.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ise “Elon'ın çok parası var ve çok yönlü biri. Onun Bitcoinlerinin aşağı ya da yukarı gitmesi beni endişelendirmiyor. Eğer Elon'dan daha az paranız varsa, dikkatli olmalısınız” demişti.

Son 7 günde yüzde 87,1 yükseliş kaydeden Dogecoin, yarınki program öncesinde bugüne yüzde 8 düşüşle başladı.

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