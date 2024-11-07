Elon Musk'tan eleştiri: Geleneksel medya size yalan söyledi

ABD Başkanlık Seçimleri, anketlerin ve New York Times, CNN gibi birçok yayın organının tahmin ettiğinden çok daha farklı bir şekilde, Cumhuriyetçi aday Trump'ın kolay ve kesin zaferiyle sonuçlandı.

Trump'ın en büyük destekçilerinden olan Twitter'ın (X) sahibi Elon Musk, geleneksel medyaya eleştirilerde bulunan bir paylaşım yaptı.

Seçim sonuçlarına şaşıranların kendilerine yalan söyleyen kaynakları takip ettiklerini söyleyen Musk, şu paylaşımı yaptı:

"İster Amerika'da ister başka ülkelerde olsun, bu sonucu şok edici bulan herkes, bilgilerini nereden aldıklarını bir kez daha gözden geçirmeli.

Bu eğilim aylardır X'te açıkça görülüyordu, ancak geleneksel ana akım medyanın neredeyse tamamı tamamen yanlış bir gerçeği öne sürdü. REKLAM Sana yalan söylediler." For anyone, whether in America or other countries, who finds this result shocking, they should reconsider where they get their information.



This trend was obvious on 𝕏 for months, but almost all the legacy mainstream media pushed a completely false reality.



They lied to you. https://t.co/gQsO1RUWos — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2024 "Haber halktan gelmelidir. Hem olay yerinde olanlardan, hem de konunun uzmanı olanlardan!" News should come from the people.



From those actually on the scene and those who actually are subject-matter experts! — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024 "Bu seçimin gerçekliği X'te açıkça görüldü, geleneksel medyanın çoğu kamuoyuna durmaksızın yalan söyledi. Artık siz medyasınız. Lütfen X hakkındaki düşüncelerinizi ve gözlemlerinizi yazın, yanlış olanları düzeltin ve dünyada en azından gerçeği bulabileceğiniz bir yerimiz olsun."