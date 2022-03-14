Elon Musk'tan enflasyon açıklaması

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SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk Twitter üzerinden enflasyonla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Musk ilk olarak takipçilerine önümüzdeki birkaç yılda muhtemel enflason oranıyla ilgili ne düşündüklerini sordu.

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Ardından "Tesla ve SpaceX son dönemde hammadde ve lojistikten önemli derecede enflasyon baskısı görmektedir" ifadelerini kullandı.

40 YILIN ZİRVESİNDE

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