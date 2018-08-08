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Elon Musk: Tesla'yı borsadan çekmeyi düşünüyorum

Elektrikli araçlar üreten Tesla otomotiv şirketinin patronu Elon Musk, şirketi özel mülkiyete geçirip, borsada işlem görmesine son vermeyi düşündüğünü ve "bunun şirketin ilerllemesi için en iyi yol olduğunu" savundu.

08.08.2018 - 08:40 | Güncelleme:
- Getty Images

Elektrikli araçlar üreten Tesla otomotiv şirketinin patronu Elon Musk, şirketi özel mülkiyete geçirip, borsada işlem görmesine son vermeyi düşündüğünü ve "bunun şirketin ilerllemesi için en iyi yol olduğunu" savundu.

Musk, Tesla'nın borsada işlem görmesine son verilmesiyle artık şirketin yatırımcıları tatmin etmek için kısa vadeli kararlar alma baskısından kurtulacağını belirtti.

Elon Musk, alışılmadık bir adım atarak bu duyuruyu piyasa düzenleme ve denetleme kurumları aracalığıyla değil, Twitter'dan yaptı.

Musk, hissedarların onay vermesi gereken hamleye yatırımcıların da destek verdiğini belirtti.

Elon Musk, şirket hisselerini toplamak için yatırımcılara hisse başına, mevcut değerinin beşte bir daha fazlası olan 420 dolarlık ödeme yapmayı teklif edeceğini vurguladı.

Musk, şirket hisselerini geri toplamak için gereken mali kaynağı bulduğunu da söylemekle birlikte, bu konuda ayrıntı vermedi.

Ancak Musk "nihai kararın henüz verilmediği" uyarısında da bulundu.

Tesla hisseleri günü yüzde 11'lik artışla hisse başına 380 dolardan tamamladı.

https://twitter.com/elonmusk/status/1026872652290379776

Musk'ın Twitter mesajlarının ardından daha resmi bir açıklama yapılana dek Tesla hisselerindeki işlemler askıya alındı.

ABD'nin piyasa denetleme ve düzenleme kurumu SEC, yatırımcılara hangi sosyal medya platformunun kullanılacağı önceden haber verildiği sürece şirketlerin bu tür duyuruları Facebook ya da Twitter gibi sosyal medya kanallarından yapmasına izin veriyor.

Ancak Musk'ın bu kuralı gözetip gözetmediği henüz bilinmiyor.

Musk daha önce kamuya açık, borsada işlem gören bir şirket olmanın zorluklarından bahsetmişti.

Ancak, Musk'ın sosyal medyayı gayrı resmi bir şekilde kullanma geçmişi olduğundan, Twitter'daki mesajları önce bir kafa karışıklığı yarattı.

Musk, 1 Nisan'da Twitter'da Tesla'nın iflas ettiğini söyleyerek şaka yapmıştı.

Şirket daha sonra, Musk'ın şirket çalışanlarına yönelik bir mesajını yayımlayarak daha ayrıntılı blgi verdi.

Şirketin neredeyse yüzde 20'sine sahip olan Musk, bu hamlenin hisse senedi fiyatlarındaki alçalıp yükselmelerden ve üç aylık mali hedeflere ulaşma baskısından şirketi koruyacağını söyledi.

Musk "Tesla'nın en iyi şekilde faaliyet gösterebileceği, dikkat dağıtan şeylerden ve kısa vadeli düşünmekten korunabileceği bir sonuç almaya çalışıyorum" dedi.

Largest deal ever?

Tesla'nın hisselerine 420 dolar ödenip özel mülkiyete geçirilirse bu tarihteki en büyük satışlardan biri olacak. Firmanın borcuyla beraber ortaya 80 milyar dolarlık bir fatura çıkacağı belirtiliyor.

https://twitter.com/elonmusk/status/1026885883482365953

https://twitter.com/elonmusk/status/1026890900885184514

- Getty Images

Musk'ın açıklamaları şirketin geleceğiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Tesla, Model 3 adlı yeni aracının üretimi için büyük harcama yapıyor.

Uzmanlar, son çeyrekte rekor zarar açıklayan şirketin hayatta kalabilmesi için para bulması gerekitğini söylüyor.

Ancak Musk böyle bir planı olmadığını belirtti ve beklenmedik bir gelişme olmazsa şirketin yılın ikinci yarısında kâra geçeceğini savundu.

Financial Times gazetesi Suudi Arabistan devlet fonunun 1,9 milyar dolar karşılığında şirketin yüzde 3 ila 5'lik hissesini satın aldığını bildirmişti.

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