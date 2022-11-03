HABERİ YALANLADI!

Ancak Elon Musk’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımlar devamlı olarak dikkatleri üzerine çekmesine sebep oluyor.

Gazete yer alan başlığı paylaşan Musk "Hayır, ben New York Times'ın bir linkini paylaşmadım" dedi. Gazete de yer alan başlık ise şu şekildeydi "Musk bir tweet’in de yalan haber yayımlamakla tanınan bir gazetenin linkini paylaştı"