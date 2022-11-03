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Elon Musk Twitter çalışanlarının yarısını işten çıkarabilir!

Elon Musk Twitter'ı satın almasından beri gündemden düşmüyor. Yönetici kadrosunu işten çıkaran Musk, en son Twitter'ın tek yönetici olmuştu. Yeni gelişen haberlere göre Musk Twitter çalışanlarının yarısını işten çıkaracağına dair iddialar ortaya atıldı.

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  • ELON MUSK TWİTTER ÇALIŞANLARININ YARISINI İŞTEN ÇIKARABİLİR! Elon Musk'dan Twitter çalışanlarına üzücü haber!

    TWİTTER ÇALIŞANLARININ YARISINI İŞTEN ÇIKARAK İDDİASI!

    Bloomberg Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın 3700 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi. Bu sayı Twitter’ın toplam çalışan sayısının yaklaşık yarısına denk geliyor.

    Dev sosyal platformun yeni sahibi, işten çıkarılacak personellere Cuma günü bilgi vereceği iddialar arasında.
  • ELON MUSK TWİTTER ÇALIŞANLARININ YARISINI İŞTEN ÇIKARABİLİR! Elon Musk'dan Twitter çalışanlarına üzücü haber!

    UZAKTAN ÇALIŞMA SİSTEMİNİ KALDIRACAK!

    Bloomberg ayrıca Elon Musk’ın şirkette yer alan “uzaktan çalışma” sistemini de bitirmeyi hedeflediğini ve çalışanları artık bazı istisnalar haricinde ofise gelmelerinin isteneceği bildirildi.

    Musk’ın Twitter çalışanlarını işten çıkaracağı iddiası ilk olarak American New York Times gazetesinde yer almıştı. Musk ise Tweet atarak bu haberi yalanladı.
  • ELON MUSK TWİTTER ÇALIŞANLARININ YARISINI İŞTEN ÇIKARABİLİR! Elon Musk'dan Twitter çalışanlarına üzücü haber!

    HABERİ YALANLADI!

    Ancak Elon Musk’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımlar devamlı olarak dikkatleri üzerine çekmesine sebep oluyor.

    Gazete yer alan başlığı paylaşan Musk "Hayır, ben New York Times'ın bir linkini paylaşmadım" dedi. Gazete de yer alan başlık ise şu şekildeydi "Musk bir tweet’in de yalan haber yayımlamakla tanınan bir gazetenin linkini paylaştı"
  • ELON MUSK TWİTTER ÇALIŞANLARININ YARISINI İŞTEN ÇIKARABİLİR! Elon Musk'dan Twitter çalışanlarına üzücü haber!

    Söz konusu işten çıkarma iddialarıyla ilgili Reuters haber ajansının yoruma Twitter’dan herhangi bir açıklama gelmedi.

    Plarformdan başka bir paylaşım yapan Musk, Twitter’ı “daha fazla para kazanmak için değil insanlığa yardım için” satın aldığını belirtti. Sahte hesapları temizleyerek, Twitter’ı özgür konuşma sosyal platformu haline getirmek istediğini belirtti.
  • ELON MUSK TWİTTER ÇALIŞANLARININ YARISINI İŞTEN ÇIKARABİLİR! Elon Musk'dan Twitter çalışanlarına üzücü haber!

    DAHA ÖNCE AYNI ŞEKİLDE İDDİALAR ORTAYA ATILDI

    Musk Twitter’ı satın almadan önce devir işlemleri tamamlanırken, yine şirketin borçlarını ödemek için çalışanların yüzde 75’ini işten çıkaracağına dair iddialar ortaya atılmıştı.

     

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