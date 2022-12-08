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Elon Musk, Twitter'ın merkezinde bazı alanları 'Çok çalışın' talimatı sonrası yatak odalarına dönüştürdü

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın çalışanlara 'Çok çalışın' talimatı vermesinin ardından Twitter’ın ofislerinde yatak odalarına dönüştürülen alanların fotoğrafları ortaya çıktı.

Elon Musk, Twitter'ın merkezinde bazı alanları 'Çok çalışın' talimatı sonrası yatak odalarına dönüştürdü
Twitter merkezinde bazı alanlar yatak odalarına dönüştürüldü
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BBC TÜRKÇE

James Clayton & Ben Derico / BBC News

yatak odası BBC

Twitter’ın ofislerinde yatak odalarına dönüştürülen alanların fotoğrafları ortaya çıktı. ABD’nin San Fransisco kenti yetkilileri BBC’ye verilen fotoğraflarda bina kurallarına olası aykırılıkları incelemeye başladı.

Fotoğraflardan birinde çift kişilik bir yatak, elbise dolabı ve terlikler görülüyor.

Eski bir Twitter çalışanı, şirketin patronu Elon Musk’ın sosyal medya platformunu satın almasından bu yana San Fransisco’daki Twitter merkezinde kaldığını söyledi.

Musk geçen ay tüm Twitter çalışanlarına yolladığı elektronik postada başarılı olmaları için “çok fazla çalışmaları gerektiğini” söylemişti.

San Fransisco Bina Denetim Bürosu, bir şikayetin ardından olası ihlallerin incelenmeye başlandığını doğruladı.

Musk ise kent yönetiminin “yorgun çalışanlarına” yatak vermesi nedeniyle şirketleri eleştirdiğini söyledi.

elbise dolabı BBC

Musk daha sonra sildiği tweetinde “şirket düzelene dek” ofiste yatıp kalkacağını söyledi.

BBC’ye ayrıca, Twitter’da yatak olarak kullanılan kanepelerin fotoğrafları da verildi.

Bir diğer konferans odasında da çalar saat ve bir yatağın üzerindeki fotoğraf da görülüyor.

Eski bir Twitter çalışanı “Otel odasına benziyor” derken, Musk’ın düzenli olarak şirketin San Fransisco’daki merkezinde kaldığını belirtti.

Twitter henüz BBC’nin yorum talebine yanıt vermedi.

kanepeler BBC

Amacına uygun kullanım incelemesi

Ekim ayında Twitter’ı satın alan Musk, tüm şirket çalışanlarına “yüksek yoğunlukta uzun saatler çalışmaları gerektiğini” söylemiş ve “Sadece istisnai performans geçer not alacak” demişti.

California Eyaleti Senatörü Scott Wiener BBC’ye yaptığı açıklamada, “Şimdi de çalışanlarını Twitter’da yatırıyor. İnsanların umurunda olmadığı net. Kendisine çalışan insanları umursamıyor” dedi.

San Fransisco Bina Denetim Bürosu’ndan bir yetkili BBC’nin ABD’deki ortağı CBS News’e yaptığı açıklamada “Binanın amacına uygun kullanıldığından emin olmalıyız” diye konuştu.

Musk, Twitter’da bir gazeteciye verdiği yanıtta kent yönetiminin, çocukları opioid ilaç kullanımının sonuçlarından korumaya öncelik vermesi gerektiğini söyledi.

Mayıs 2020’de Musk’ın şirketi satın almasından önce Twitter isteyen personelin “daima” evden çalışabileceğini çünkü Covid kapanmaları sırasında alınan uzaktan çalışma önleminin başarılı olduğunu söylemişti. Musk geçen ay ise evden çalışma uygulamasına son vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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