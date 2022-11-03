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Elon Musk'u üzen haber: Ünlü markalar Twitter'a reklam vermeyecek!

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından sonra yaşanan gelişmeler gündem olmaya devam ediyor. Bazı çıkar grupları, önde gelen reklam verenlere boykot yapması için çağrıda bulunuyor. Elon Musk’ın Twitter’da nefret söylemlerine izin vermesi halinde bazı dünyaca ünlü markalar tepki göstermeye başladı.

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  • Elon Musk'u üzen haber: Ünlü markalar Twitter'a reklam vermeyecek! Elon Musk'u üzecek haber şirketler boykot ediyor!

    MARKALAR TWİTTER'A REKLAM VERMEYEBİLİR

    Bloomberg’e göre, bir araya gelen 40’ı aşkın grup, aralarında dünyaca ünlü Apple, Best Buy, Coca-Cola ve Verizon gibi markaların bulunduğu şirketlerin CEO’larına ortak bir mektupla seslendiler.

    Elon Musk’ın Twitter’da nefret söylemi, dezenformasyon ve komplo teorilerine izin vermesi halinde platforma reklam vermeyi durdurması gerektiğini söylediler.
  • Elon Musk'u üzen haber: Ünlü markalar Twitter'a reklam vermeyecek! Elon Musk'u üzecek haber şirketler boykot ediyor!

    "REKLAM VERENLER HESAP SORMA GÜCÜNE SAHİPLER!"

    Mektubu imzalayanlar içinde dijital haklar savunucusu Accountable Tech’in ortak kurucusu ve direktörü Nicole Gill, “Elon Musk, Twitter’ın devreye aldığı önemli teminatları kaldırmayı ve nefret yayan, şiddeti teşvik eden, demokrasimize zarar veren aşırılık yanlılarını platforma yeniden dahil etmeyi vaat eden dengesiz bir milyarder.

    Reklam verenler, ondan hesap sorma yetkisine ve gücüne sahipler ve yapmalılar da. Kendi marka güvenlikleri için olduğu kadar, dağılmakta olan enformasyon ekosistemimizin sağlığı için de” şeklinde açıklamalarda bulundu.
  • Elon Musk'u üzen haber: Ünlü markalar Twitter'a reklam vermeyecek! Elon Musk'u üzecek haber şirketler boykot ediyor!

    Bloomberg News, Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından bazı Twitter çalışanlarının içerik düzenlenmesi gibi dahili araçlara erişiminin engellendiğini öne sürmüştü.

    Twitter tarafından yasaklı olan kişiler arasında Donald Trump gibi isimlerin platforma geri dönmesi ihtimali de tartışılan konular arasında.

    Twitter’da satın almasının ardından platformda nefret söylemleri de artışa geçti.
  • Elon Musk'u üzen haber: Ünlü markalar Twitter'a reklam vermeyecek! Elon Musk'u üzecek haber şirketler boykot ediyor!

    REKLAMLARINI DURDURAN MARKALAR VAR!

    Ayrıca IPG bünyesindeki Mediabrands da aynı şekilde reklamlarını durdurma kararı almaları gerektiğini söyledi. Müşterilerine uyarıda bulunarak, satın alma sonrası marka güvenliğine dair endişeler netleşinceye kadar Twitter reklamlarını geçici olarak durdurmalarını savundu.

    General Motors geçtiğimiz günlerde Twitter reklamlarını durdurma kararı alan markalardan birisi oldu.
  • Elon Musk'u üzen haber: Ünlü markalar Twitter'a reklam vermeyecek! Elon Musk'u üzecek haber şirketler boykot ediyor!

    TWİTTER'IN GELİRİNİN YÜZDE 90'INI OLUŞTURUYOR!

    Reklamlar Twitter’ın mevcut gelirlerinin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturacak derece yüksek kapasiteye sahip. Twitter’a reklam verenler arasında Amazon.com, Comcast, Walt Disney, Merck & Co, Unilever, PepsiCo, Procter & Gamble, Meta Platforms ve Google gibi büyük markalar yer alıyor.

     

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