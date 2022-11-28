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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elon Musk’ın 12 ton ağırlığında heykeli yapıldı!

Tesla, SpaceX ve Twitter’ın CEO’su Elon Musk’ın metal bir heykeli yapıldı. Milyarder iş insanının dikkatini üzerine çekmek isteyen bazı girişimciler tarafından yapılan heykel 10 metre uzunluğunda ve 12 ton ağırlığında. Girişimciler heykeli yaptırmak için 600 bin dolardan fazla para harcamış. Ancak Musk heykel hakkında herhangi bir değerlendirme yapmadı ve bu durum üreticileri hayal kırkılığına uğrattı. İşte, Elon Musk’ın heykelinin ayrıntıları…

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  • Elon Musk’ın 10 metre ve 12 ton ağırlığında heykeli yapıldı!

    ÜRETİMİ 6 AY SÜRDÜ

    Elon Goat (Keçi) Token adlı kripto para biriminin arkasında yer alan ABD’li girişimciler, rokete binen ve bir keçi gövdesi üzerine Elon Musk’ın başının tasarlandığı metal bir heykel oluşturdu.
  • Elon Musk’ın 10 metre ve 12 ton ağırlığında heykeli yapıldı!

    ELON ADINA KURULAN TOKEN'I TANITMAK İÇİN YAPILDI

    Heykel 10 metre uzunluğunda ve 12 ton ağırlığında olmasına rağmen Musk’ın ilgisini çekmedi. Kendilerini Musk’ın hayranı olarak tanımlayan Ashley Sansalone, Alec Wolvert ve Richie Latimer, heykeli kripto para birimi Elon GOAT Token’i tanıtmak için tasarladıklarını belirttiler.
  • Elon Musk’ın 10 metre ve 12 ton ağırlığında heykeli yapıldı!

    HAYRANLIK DUYUYORLAR

    Heykelin üretimi yaklaşık 6 ay kadar sürmüş ve tasarımcısı Kevin Stone’dur.

    Latimer "Heykeli Elon Musk'a adadık çünkü o iyi bir noktada kriptoya adım attı ve her şeyi havaya uçurdu. Kripto para birimleri Doge ve Baby Doge'ın başarısının ardından biz de bu işe girmeye karar verdik” dedi.

     

     
  • Elon Musk’ın 10 metre ve 12 ton ağırlığında heykeli yapıldı!

    TESLA'DA SERGİLENDİ

    Musk’ın heykeli, dikkat çekebilmek için “Keçi Bayramı (Goatsgiving) olarak adlandırılan bir etkinlik aracılıyla Austin’de Tesla genel merkezinin bahçesinde birkaç gün sergilendi.
  • Elon Musk’ın 10 metre ve 12 ton ağırlığında heykeli yapıldı!

    MUSK HENÜZ KABUL ETMEDİ

    Musk’ı onurlandırmak için yapılan heykeli milyarder iş insanı resmi olarak kabul etmiş değil. Telegram’da yer Elon GOAT Token topluluğu Elon Musk’ın heykeli kabul etmemesi konusunda hayal kırıklıklarını dile getirdi
  • Elon Musk’ın 10 metre ve 12 ton ağırlığında heykeli yapıldı!

    Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Musk’ın heykeli kabul ettiğini eğer etmeseydi Tesla’nın merkez bina bahçesinde sergilenemeyeceğini söyledi.

     

 

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