HAYRANLIK DUYUYORLAR

Heykelin üretimi yaklaşık 6 ay kadar sürmüş ve tasarımcısı Kevin Stone’dur.

Latimer "Heykeli Elon Musk'a adadık çünkü o iyi bir noktada kriptoya adım attı ve her şeyi havaya uçurdu. Kripto para birimleri Doge ve Baby Doge'ın başarısının ardından biz de bu işe girmeye karar verdik” dedi.