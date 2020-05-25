Koronavirüs nedeniyle THY Avrupa Ligi'nin iptal edilmesi, Basketbolda Avrupa Ligi Oyuncular Birliği (ELPA) tarafından memnuniyetle karşılandı.

ELPA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bütün tarafların sağlığı ile güvenliğini sağladığı ve gelecek sezona herkesin hazırlanması için zaman tanıdığı için THY Avrupa Ligi'nin iptal edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa basketbolu için zor bir süreç başlattığının farkında olunduğu belirtildi.

Zorlu süreçte, THY Avrupa Ligi yönetiminin, kulüplerin ve oyuncuların basketbolun geleceği için olumlu iş birliğinde bulunduğu ve beraber adım attığı aktarıldı.

Kriz başladığından beri ELPA'nın sadece basketbolcular için değil, başantranörler, kulüp çalışanları, hakemler, medya ve taraftarların sağlığı için hareket ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ELPA'nın başkanı Fenerbahçeli basketbolcu Luigi Datome, "Bireysel ve küresel olarak eşsiz ve tahmin edilemeyen bir durumla karşı karşıya kaldık. THY Avrupa Ligi'ni iptal etme kararı zordu fakat doğruydu. Bu zor adımı attığı için tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BASKETBOLCULARIN AÇIKLAMALARI

THY Avrupa Ligi'nde farklı takımlarda forma giyen basketbolcular, sezonun iptal edilmesi kararına destek verdi.

Fenerbahçe Beko forması giyen ABD'li oyuncular Malcolm Thomas ve James Nunnally, kararı olumlu bulan basketbolcular arasında yer aldı.

Thomas sosyal medya hesabından, "Hem acı hem tatlı bir son oldu fakat en iyi kararın bu olduğunu düşünüyorum. Böylesine harika bir organizasyonun içinde yer aldığım için ne kadar şükran duyduğumu anlatamam." paylaşımını yaparken. Nunnally düşüncelerini, "Bu sezonun iptal edilmesini hiç istememiştim ama bu kesinlikle en iyi karar. Göz açıp kapayıncaya kadar yeni sezon başlamış olacak." şeklinde paylaştı.

Barcelona'nın ABD'li basketbolcusu Malcolm Delaney, "2 ay önce söylemiştim. Harika bir karar. Ulusal ligler de iptal edilmeli." paylaşımını yaptı.

Valencia'nın ABD'li oyuncusu Jordan Loyd ise Twitter hesabından, "THY Avrupa Ligi'ndeki ilk sezonum istediğimiz gibi bitmedi ama Avrupa'nın en iyi liginde oynamaktan büyük zevk aldım." ifadelerini kullandı.

Kızılyıldız'ın ABD'li basketbolcusu Billy Baron, Khimki'nin ABD'li oyuncusu Chris Kramer ve Zalgiris forması giyen Avustralyalı Jock Landale, sosyal medya hesaplarından gelecek sezonun heyecanlı geçeceğine işaret etti.