"RAHATSIZ OLMANIZ İLGİNÇ"

Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Hosk'un kızını emzirirken verdiği pozlar olay oldu.

Ünlü model, kızını beslerken çekildiği kareleri paylaştıktan sonra kendisine özellikle erkek takipçilerinden çok fazla direkt mesaj geldiğini anlattı.

İşe giderken arabanın içinde bebeği ile verdiği pozları yayınlayan 32 yaşındaki İsveçli model, "Bazı erkek takipçilerimin, bu fotoğraflardan rahatsız olması ilginç" diye yazdı.

"GÖĞÜSLER ÇOCUKLARIMIZI BESLEYELİM DİYE VAR"

Elsa Hosk, daha sonra sözlerine şu şekilde devam etti:

Neden en doğal bir eylem sizin için rahatsız edici? Göğüsler, biz çocuklarımızı besleyelim diye var.