"DOĞUMDAN SONRA MESLEĞİME GERİ DÖNECEĞİM"

Ünlü model, hamileliğinin başlarında hamburger ve makarna yediğini, şimdilerde ise Tayland ve Hint mutfağına merak sardığını söylemişti.

Hosk, "Fiziğinizin değişecek olması sizi endişelendirmiyor mu?" sorusuna ise, "Hayır, hayat böyle şeyleri düşünmek için çok kısa. Doğumdan sonra mesleğime devam edeceğim" şeklinde yanıt vermişti.