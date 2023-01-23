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'Elveda Cennet?' performansı Arter'de

Gerhard Stäbler ve Kunsu Shim’in işbirliğiyle hayata geçirilen EarPort, Arter’in OyunBu başlıklı grup sergisinden hareketle kurgulanan “Elveda Cennet?” başlıklı bir performansla 27 Ocak'ta Hezarfen Ensemble eşliğinde izleyicilerle buluşuyor.

'Elveda Cennet?' performansı Arter'de
HABERTURK.COM

Arter, Gerhard Stäbler ve Kunsu Shim tarafından kurulan EarPort’un OyunBu isimli grup sergisi bağlamında düzenlenecek “Elveda Cennet?” başlıklı performansına ev sahipliği yapacak. 2000 yılından bu yana pek çok uluslararası sanat kurumunda gerçekleştirdikleri ve sergi kavramıyla mekân algısı arasındaki ilişkiler etrafında kurguladıkları performanslarını, Hezarfen Ensemble eşliğinde Arter binasının farklı alanlarına taşıyacak.

Oyunun kural tanımazlığını ve özgürleştiriciliğini müzik aracılığıyla yeni bir mekân ve hikâye yaratmak için kullanan Gerhard Stäbler ve Kunsu Shim, oyun kavramını “salt eğlence” olarak ele alan yaklaşımın ötesine geçerek belli başlı maddi ölçütlere, işlevlere ve kültürel-politik normlara tabi olan faaliyetleri sanat yoluyla özgürleştirmeyi ve böylelikle “cenneti kurtarmayı” hedefliyor. Oyunun ve mizahın, gündelik uğraşlar ve üretim süreçlerinin dışında bırakılmasının insanın üzerine düşürdüğü karanlık ve “yankısız” gölgeden yola çıkan “Elveda Cennet?” başlıklı performans, bu yoksunluk durumundan kaynaklanan sessiz boşluğu bir “anlatı oyunu” ile dolduruyor.

Kunsu Shim’in de belirttiği gibi, performans “süreğen bir cennet” fikrini şiirsel bir ifade aracı olarak ele aldığı müzik yoluyla sahiplenmeyi deniyor: “Boş bir alan hiçbir yerdir, kaydedilmemiş bir zaman hiçbir şey anlatmaz. Ancak müzik bir mekân icat eder ve kelimeler olmadan bir hikâye anlatır. İşte biz buna şiir diyoruz. […] Şiir bir mekânı tamamen biyolojik bir laboratuvar olarak somutlaştırmak yerine onu canlandırmak için icat eder. Şiir topolojik bir hiçlik değil, ihtişam ve sefaletin ortamıdır. Sonunda, belki de zamanımız geçtiğinde, burada olduğumuzu, oynadığımızı, yaşadığımızı ve bir gelecek hayal ettiğimizi söyleyebilir miyiz? Ancak anlatılabilecek bir yer hâlâ varsa, cennet henüz tamamen kaybedilmemiş demektir.”

Gerhard St&auml;bler ve Kunsu Shim
Gerhard Stäbler ve Kunsu Shim

27 Ocak 2023 Cuma akşamı saat 20:00’de Kunststiftung NRW ve Kuzey Ren-Vestfalya Kültür ve Bilim Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleşecek “Elveda Cennet?” başlıklı performansın biletleri Arter’den temin edilebilir biletler@arter.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırılabilir.

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