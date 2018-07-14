Elverum - Raufoss maçı ne zaman?

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Elverum, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Raufoss takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. Maç öncesi Elverum 23 puanla 4. sırada, Raufoss 29 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Elverum, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Raufoss, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 228. İddaa'da Elverum kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Raufoss kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Elverum önceki hafta Raufoss mücadelesinde 4-0 kazandı.

Raufoss ise Elverum karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Elverum, 18 gol attı ve 5 gol yedi.

Raufoss, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Raufoss 14 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.