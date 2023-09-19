Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Diğer Güreş Elvira Kamaloğlu bronz madalya mücadelesi verecek - Diğer Haberleri

        Elvira Kamaloğlu bronz madalya mücadelesi verecek

        Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı final maçını kaybeden milli sporcu Elvira Kamaloğlu, yarın bronz madalya mücadelesi verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 21:53 Güncelleme: 19.09.2023 - 21:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elvira bronz mücadelesi verecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başkent Belgrad'da devam eden organizasyonda kadınlar 50, 57, 65 ve 76 kilo sıkletlerinde elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapıldı.

        Türkiye'yi 57 kiloda temsil eden Elvira Kamaloğlu, sırasıyla Çinli Kexin Hong, El Salvador'dan Jacqueline Andrea Hernandez Gonzalez ve Ekvador'dan Luisa Elizabeth Valverde Melendres'i yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Çeyrek finalde Macar Ramona Galambos'u mağlup eden Elvira, yarı finalde dünya ve Avrupa şampiyonu Moldovalı Anastasia Nichita'ya 10-0 teknik üstünlükle yenilerek final şansını kaybetti. Elvira, yarın bronz madalya ve olimpiyat kotası için mindere gelecek.

        65 kiloda mindere çıkan Kadriye Aksoy, çeyrek finalde Japon Nonoka Ozaki'ye, 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Yavuz da ikinci turda Moğol Otgonjargal Dolgorjav'a mağlup oldu. Milli güreşçiler Kadriye ve Evin, yenildikleri rakipleri finale yükseldiği için repesaj hakkı elde etti.

        76 kilo ilk tur maçında UWW adına güreşen Divya Kakran'a yenilen milli sporcu Mehtap Gültekin ise organizasyona veda etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        En sıcak en kurak günler
        En sıcak en kurak günler
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor