EMD yönetimi güven tazeledi

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EMD Genel Merkezi’nde Taylan Erten’in Divan başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurul’daki seçimde EMD Genel Başkanlığı’na yeniden Turgay Türker seçildi. EMD Yönetim Kurulu ise Hazal Ateş, Hüseyin Tunçay, Güliz Demircan Yücel, Erdinç Çelikkan, Sadettin İnan ve Esra Nehir’den oluştu. EMD Denetim Kurulu'nda Hülya Gündüzalp, Petek Us, Murat Ovucu yer alırken; Onur Kurulu'na ise Taylan Erten, Vecdi Seviğ ve Maruf Buzcugil seçildi.

"EMD AKADEMİ PROJESİNİ BAŞLATTIK"

EMD Genel Kurulu’nda konuşan Türker, “EMD ailesi olarak basın emekçilerine destek olmaya çalışıyoruz. Bu amaçla duayen gazetecilerle, İletişim Fakültesi öğrencilerini buluşturduğumuz EMD Akademi Projesini başlattık. Bu projemizi önümüzdeki dönemde tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Böylece hem genç arkadaşlarımız için staj imkanı sağlamış olacağız hem de gazetecilerin deneyimlerini paylaşma imkanını yaratmış olacağız” dedi.