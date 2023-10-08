Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Bayram ikramiyesi ne kadar?
Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez emeklilere verilen bayram ikramiyesinin Cumhuriyet Bayramı'na özel 100. yıl ikramiyesi olarak üçüncü kez verilmesi gündemde. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine yönelik bir çalışma yürüttüğü öne sürüldü. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel verilmesi planlanan 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemelerine ilişkin tüm merak edilenler...
Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesine yönelik yaşanan son dakika gelişmeleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla emeklilere üçüncü kez ikramiye verileceği iddia edildi. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri ve tüm ayrıntıların 29 Ekim öncesinde duyurulması bekleniyor. Peki, "Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?" İşte Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesine ilişkin tüm ayrıntılar...
AK PARTİ'DEN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin olarak "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır." ifadelerini kullandı.
CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ GÜNDEMDE
Yaklaşık 16 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları özellikle sosyal medyada konuşuluyor.
EMEKLİLERE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Emekliye Cumhuriyet Bayramı'na özel 100. yıl ikramiyesi gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma yapılması talimatı verdiği Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığı öğrenildi. Yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Tek seferlik ödenecek ikramiyenin 5 bin TL olması bekleniyor.
EMEKLİYE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi.
Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.