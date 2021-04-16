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Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada yeni bulgular elde edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmada ifadeye çağrılan 7 zanlının, bildirinin hazırlanması ve yayınlanmasına ilişkin faaliyette bulunduklarının belirlendiği öğrenildi.

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada yeni bulgular elde edildi
AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında, emekli amiraller Ali Yüksel Önel, Işık Biren, Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, Alper Çetin Tezeren ve Osman Metin Açımuz ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan'a, 22 Nisan Perşembe günü Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade vermeleri için tebligatta bulundu.

Şüphelilerden 4'ünün İstanbul'da bulunduğu, Ankara, Antalya ve Muğla'da da birer kişinin olduğu öğrenildi.

Evlerinde arama yapılan şüphelilere ait dijital materyale el konuldu. Arama ve el koyma işleminin, delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin tespitine yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Daha önce el konulup incelenen dijital materyale ilişkin raporların değerlendirilmesi sonucu 7 şüphelinin, bildirinin hazırlanması ve yayınlanmasına ilişkin faaliyette bulunduklarının tespit edildiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, şüpheliler hakkında yaşları ve koronavirüs salgını nedeniyle ifadeye çağırma işlemi uyguladığı belirtildi.

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin daha önce 14 kişi hakkında soruşturma başlatılmış, 10'u gözaltına alınan, 4'ü ifadeye çağırılan şüpheliler, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah 6 emekli amiral ile 1 emekli generali ifadeye çağırmış, evlerinde arama yapılan bu kişilere ait dijital materyale el konulmuştu.

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