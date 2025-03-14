Emekli banka promosyonları son durum: 2025 İş Bankası, Garanti, ING, TEB, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Emekli promosyonu ne kadar?
Mart ayı emekli banka promosyonları güncellendi. Promosyonlar, emeklinin banka tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi durumunda ödenir. Miktarı, bankadan bankaya değişmekle birlikte, emeklilere genellikle 3 yıl boyunca maaşlarını aynı bankadan alma taahhüdü ile bir defaya mahsus ödeme yapılır. Peki, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, ING, Ziraat, Yapı Kredi emekli promosyon ücretleri ile hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte yanıtlar…
Emekli banka promosyonları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Mart 2025 yılı itibarıyla maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünenler, avantajlı seçenekler değerlendirmeye başladı. Peki İş Bankası, Garanti, ING, TEB, Vakıfbank, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU MART 2025
Emekli Maaş Aralığınıza Göre 12.000 TL'ye Varan Promosyonlar Sizi Bekliyor!Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Maaş AralığıPromosyon Tutarı0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL
TEB EMEKLİ PROMOSYONU MART 2025
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankadan almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
ING EMEKLİ PROMOSYONU MART 2025
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU MART 2025
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYONU MART 2025
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mart 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!
DENİZBANK
Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.
Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.
Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilerimize ;
0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi emekli maaş promosyonu olarak SSK, Bağ-Kur emeklilerine koşulsuz, şartsız olarak en düşük 6.250 TL, en yüksek 15.000 TL maaş promosyon ödemesinde bulunuyor.
Bu tutar ek ödül taahhütnamelerinin yerine getirilmesi durumunda en düşük 11.250 TL, en yüksek 20.000 TL'ye kadar yükselebiliyor.
0 - 9.999 TL maaş alan emekliler 6.250 TL emekli promosyonu alıyor. Taahhütname imzalandıktan sonra 60 gün içerisinde iki otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 2.500 TL, Bireysel kredi kartları ile 1.000 TL harcama yapılması durumunda 2.000 TL, Dijital aktiflik durumunda ise 500 TL ek ödül veriliyor. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda 6.250 TL olan maaş promosyon tutarı 11.250 TL'ye yükselebiliyor.
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL promosyona ek yukarıda yer alan diğer koşulları yerine getirmeleri halinde 15.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alan emekliler 12.500 TL promosyona ek olarak diğer koşulları yerine getirmeleri halinde 17.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler 15.000 TL promosyon ödemesine ek yukarıda yer alan diğer koşulları yerine getirmeleri halinde 20.000 TL emekli maaş promosyonu alabiliyor.
NOT: Ek ödül taahhütnameleri sözleşme imzalandıktan sonraki süreçte koşulların yerine getirilmesi durumunda ilave olarak ödeniyor.