Emekli banka promosyonu kampanyaları: En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Bankalar arasında emekli promosyon kampanyalarında rekabet sürüyor. Banka promosyonu, emekli olmaya hak kazanmış kişilere, 3 yılda bir bankalar tarafından verilmektedir. Bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Bu kapsamda emekli promosyon kampanyaları bankadan bankaya değişkenlik gösterse de bazı bankalar 15 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapabiliyor. İşte 2024 en yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi...
Emekli banka promosyon kampanyalarında yaşanan son dakika gelişmeleri SSK ve Bağ-KUR emeklilirinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelleyerek kendi internet sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Peki, "En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, emekli banka promosyonu ne kadar oldu?" İşte Türkiye Finans, Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Akbank ve ING güncel emekli promosyon kampanyaları listesi...
EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ 15 BİN TL'YE ULAŞTI!
Emekli maaşını 2024 Şubat ayında ING Türkiye ve Türkiye Finans üzerinden almak isteyen emekliler 15 bin TL'ye varan emekli promosyonu fırsatından yararlanabilecek.
TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU
Türkiye Finans'tan Emeklilere 15.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül fırsatı
1-29 Şubat 2024 tarihleri arasında maaşınızı Türkiye Finans’a taşımanız halinde, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı ile almak isteyen ve ilk defa promosyon talebinde bulunan müşteriler;
3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar
3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar
7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar
ING EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYASI
Maaşını ING’ye taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklileri, maaş tutarına ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL
10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
3 Şubat 2024-29 Şubat 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU
8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü.
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyon
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 1 Ocak-29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL’ye varan hoş geldin paketi!
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1-29 Şubat 2024’tür. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,
3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,
7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL
10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Maaşını 3 yıl boyunca HalkBank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
3.500 TL altı 3.000 TL
3.500 - 7.499 TL 3.500 TL
7.500 - 9.999 TL 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri 5.000 TL
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerilere;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklililer 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilir.
Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.
Tablo şu şekilde;
3.500 TL altı 6.000 TL
3.500 - 7.499 TL 7.000 TL
7.500 - 9.999 TL 9.000 TL
10.000 TL ve üzeri 10.000 TL
*Emekli promosyon ödeme kampanyaları bankalar tarafından güncellenmektedir. Güncel rakamları görmek için bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.