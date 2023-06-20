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Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu!

Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve miktarına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan paylaşım ile emekli aylıkları ve bayram İkramiyeleri 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. İşte güncel ödeme günleri ile 2023 emekli Kurban Bayramı ikramiyesi hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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  • Emekli bayram ikramiyeleri ödeniyor! Tahsis numarasına göre 2023 SSK ve Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

    Kurban Bayramı ikramiyesi sorgulamaları yoğunlaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri hakkında açıklama geldi. Geçtiğimiz sene iki bayramda da emekliye bin 100 TL ikramiye verilmişti. Bu yıl verilecek ikramiye tutarı güncellenirken ödeme günleri de açıklandı. İşte detaylar...
  • Emekli bayram ikramiyeleri ödeniyor! Tahsis numarasına göre 2023 SSK ve Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyeleri de yeni bir açıklama gelmediği takdirde 2 bin TL olarak ödemesi yapılacak.
  • Emekli bayram ikramiyeleri ödeniyor! Tahsis numarasına göre 2023 SSK ve Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekildeydi:

    "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "
  • Emekli bayram ikramiyeleri ödeniyor! Tahsis numarasına göre 2023 SSK ve Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

    EYT'LİLERE ÇİFT İKRAMİYE!

    Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre EYT ile emekli olan vatandaşlar da dahil bu sene emekliler zamlı bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılmıştı.
  • Emekli bayram ikramiyeleri ödeniyor! Tahsis numarasına göre 2023 SSK ve Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

    BAKANLIK DUYURDU: İŞTE EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri hakkında açıklama yapıldı. Buna göre, ödemeler 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacak.
  • Emekli bayram ikramiyeleri ödeniyor! Tahsis numarasına göre 2023 SSK ve Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre;

    4(a) SSK bendi kapsamında gelir/aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri;

    Ödeme günü 17-18 olanların 17 Haziran 2023 tarihinde,

    Ödeme günü 19-20 olanların 18 Haziran 2023 tarihinde,

    Ödeme günü 21-22 olanların 19 Haziran 2023 tarihinde,

    Ödeme günü 23-24 olanların 20 Haziran 2023 tarihinde,

    Ödeme günü 25-26 olanların 21 Haziran 2023 tarihinde ödenecektir.
  • Emekli bayram ikramiyeleri ödeniyor! Tahsis numarasına göre 2023 SSK ve Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

    4(b) BAĞKUR kapsamında gelir ve aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran 2023 tarihinde,

    4(c) Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2023 Temmuz aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 23 Haziran 2023 tarihinde ödenecektir.
  • Emekli bayram ikramiyeleri ödeniyor! Tahsis numarasına göre 2023 SSK ve Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

    KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

    Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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