Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? Bakan Işıkhan'dan zam sinyali!
"Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi?" konusu, gündemdeki yerini aldı. Birçok emekli, Ramazan bayramının da yaklaşmasıyla ikramiyeleri konusunda yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, emekli bayram ikramiyesi için zam sinyali verdi. Peki, Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? İşte, detaylar...
Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Her Ramazan ve Kurban bayramında, ikramiye alan emekli vatandaşlar, maaşlarına yapılan zam sonrasında bayram ikramiyelerinde de bir artışa gidilmesini talp ediyor. Bu konuda tartışmalar devam ederken Bakan Işıkhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'emeklilerin çok değerli olduğunu' belirterek zam sinyali verdi. İşte, emekli bayram ikramiyesine dair detaylar...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?
Ramazan'ın ve dolayısıyla bayramın yaklaşmasıyla emeklilerin yeni gündemi emekli bayram ikramiyesi oldu. Emekliler, ikramiye konusunda herhangi bir zammın olup olmayacağını merak ederken konuyla ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, "Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz." dedi.
"GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ"
Işıkhan, bugüne kadar emeklilere toplam 166 milyar 200 milyon lira bayram ikramiyesi ödendiğini belirterek, şöyle konuştu:
Emeklilerimize bir seferlik 5 bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı'mız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanı'mızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede, çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK 2024?
Emekli bayram ikramiyesi zammı için Meclis düzenlemesi yapılması gerekiyor. Burada hükümet teknik ve bütçe çalışmalarını yaptıktan sonra TBMM'ye yasa teklifi verilecek ve emekliler 2024 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram ikramiyelerinin 1-7 Nisan tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Meclis düzenlemesinin de Mart ayında tamamlanıp yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara Bayramdan 7 gün önce,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanlara Bayramdan 6 gün önce,
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 5 gün önce.
Bağkur kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme döneminde ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
-Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 4 gün önce,
-Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 3 gün önce.