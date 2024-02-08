"GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ"

Işıkhan, bugüne kadar emeklilere toplam 166 milyar 200 milyon lira bayram ikramiyesi ödendiğini belirterek, şöyle konuştu:

Emeklilerimize bir seferlik 5 bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı'mız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanı'mızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede, çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz.