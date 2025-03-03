Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak? 4A, 4B, 4C Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken ''Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL?'' sorularına yanıt aranıyor. 2018'de 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye tutarı, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te ise 3 bin liraya yükseltilmişti. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, 2025 Emekli bayram ikramiyesi zam oranı ve ödeme tarihlerine ilişkin tahminler…
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gözler Ramazan Bayramı'nda yatacak ikramiye tutarına ve ödeme tarihlerine çevrildi. Bilindiği üzere Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki kez emeklilere ve hak sahiplerine ikramiye ödemesi yapılıyor. Bayram için geri sayım sürerken emekli ikramiyesinin 2025 yılında ne kadar olacağı ve ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı son durum gelişmeleri…
BAKAN IŞIKHAN'DAN BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
''Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız.''
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli ikramiyesi zammının 21 Şubat’ta yapılacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında gündeme gelip gelmeyeceği hakkındaki soruya, "Emekli zammı, EKK’da gündeme gelmeyecek. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" yanıtını verdi.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
2025 Emekli bayram ikramiyesi zam oranı henüz belli olmadı. Bayram ikramiyelerine yönelik çalışmalar tamamlandıktan sonra kesin zam oranı belli olacak.
Zam yapılması halinde zamlı emekli ikramiyesi tutarının en geç önümüzdeki iki haftalık süreçte açıklanması bekleniyor.
Emekli bayram ikramiyesi, 2024 yılında yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı’nda toplam 6 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi yapılmıştı.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM SENARYOLARI
Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 15,75 zam yapıldı. Bayram ikramiyelerine de bu oranda zam yapılırsa yeni ikramiye tutarı, 3 bin 472 liraya yükselecek. Yuvarlama ile 3 bin 500 liraya yükseltilebilir.
Geçen yılki gibi yüzde 50 oranında zam yapılırsa bayram ikramiyesi 4 bin 500 liraya yükselebilir.
İşte emekli bayram ikramiyesi zammı hesaplama tablosu:
Yüzde 15,75 zam yapılması durumunda;
Emekli bayram ikramiyeleri 3 bin 472 lira 50 kuruş olacak.
Yüzde 30 zam yapılması durumunda:
Emekli bayram ikramiyeleri 900 lira artış yaşayacak ve 3 bin 900 liraya yükselecek.
Yüzde 35 zam yapılması durumunda:
İkramiyeler 1050 lira artış yaşayacak ve 4 bin 50 liraya yükselecek.
Yüzde 40 zam yapılması durumunda:
1200 lira artış yaşayacak ve 4 bin 200 lira olacak.
Yüzde 45 zam yapılması durumunda:
1350 lira artış yaşayacak ve 4 bin 350 lira olacak.
Yüzde 50 zam yapılması durumunda:
1500 lira artış yaşayacak ve 4 bin 500 lira olacak.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak önceki yılların uygulamalarını dikkate alırsak, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Bu nedenle, bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise bu yıl 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. İkramiyelerin, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.
İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla gerçekleştirilirken ödeme yapılan günler, tahsis numarasına göre farklılık gösterecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.