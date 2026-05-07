Emekli bayram ikramiyesi 2026 ödeme takvimi: Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini araştırıyor. 2026 Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gündeminde bayram ikramiyesi ödeme günleri yer alıyor. "Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?", "4 bin TL bayram ikramiyesi ayın kaçında hesaplara geçecek?" soruları zirveye çıkarken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki kişiler SGK'dan gelecek resmi açıklamaya odaklandı. İşte SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi hakkında bilgiler ile tahsis numarasına göre ikramiye ödeme günleri...
Kurban Bayramı’na kısa süre kala emekli bayram ikramiyesi ödemeleri yeniden gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Milyonlarca kişi "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?", "SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye tarihleri belli oldu mu?" sorularına yanıt ararken, 2026 yılı için 4 bin TL olarak açıklanan ikramiyenin ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanıyor. Tahsis numarasına göre yapılacak ödemelerle ilgili detaylar yakından takip ediliyor. İşte 2026 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2026 NE ZAMAN?
Kurban Bayramı ikramiyeleri, geleneksel olarak bayramdan önceki hafta içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaktadır. 2026 yılı için Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs'ta başlayacak olması nedeniyle, ödemelerin 18-25 Mayıs 2026 tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.
SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ödemeler genellikle tahsis numarasına göre kademeli olarak gerçekleştirilmektedir. Kesin tarihlerin Mayıs ayı ortasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilmesi öngörülüyor.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?
2026 yılı için belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 4.000 TL olarak uygulanmaktadır.
Tam emekli maaşı alan tüm vatandaşlar bu tutarın tamamını alırken; dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri, hisse oranlarına göre (%75, %50 veya %25) ödeme alacaklardır. Örneğin, %75 hisse oranına sahip bir hak sahibine 3.000 TL, %50 hisse oranına sahip olana ise 2.000 TL ödeme yapılacaktır.
KURBAN BAYRAMI 2026 NE ZAMAN?
2026 yılında Kurban Bayramı, bahar aylarının sonuna denk gelen Mayıs ayında idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bayramın tarihleri şu şekildedir: