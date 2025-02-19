Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Emekli ikramiyesi zam senaryoları ve ödeme takvimi
Emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca emekli bu yıl emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Konuya ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını belirten Bakan Işıkhan, rakam söylemek için ise henüz erken olduğunu ifade etti. Öte yadan ikramiyelerin ele alınacağı tarih belli oldu. Peki SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte zam senaryoları ve ödeme tarihleri hakkında detaylar…
Emekli ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Yılda iki kez ödenen emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl yüzde 50 zamla 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükselmişti. Böylece emekliler toplam 6 bin TL ikramiye ödemesi almıştı. Şimdi ise gözler bu yıl ödenecek tutara çevrilmiş druumda. Ramazan ayı yaklaşırken emeklilere ödenen bayram ikramiyelerine zam yapılacağı kesinleşti. Bu noktada ‘’2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?’’ soruları gündeme gelirken emekli ikramiyeleri ile ilgili değerlendirmenin 21 Şubat tarihinde ele alınacağı duyuruldu. İşte, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zam senaryoları ve ödeme tarihleri hakkında detaylar…
EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekli bayram ikramiyelerine yapılacak düzenleme, 21 Şubat tarihinde Giresun'da gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan bayram ikramiyeleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.
Bakan Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" ifadelerini kullandı.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yararlandığı bayram ikramiyeleri, 2024 yılında yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin liraya yükseltildi.
Emekliler geçtiğimiz yıl Kurban ve Ramazan Bayramı’nda toplam 6 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi aldı.
Ancak bu yıl emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Bayram ikramiyelerine yönelik çalışmalar tamamlandıktan sonra kesin zam oranı belli olacak.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak önceki yılların uygulamalarını dikkate alırsak, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Bu nedenle, bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise bu yıl 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. İkramiyelerin, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.
İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla gerçekleştirilirken ödeme yapılan günler, tahsis numarasına göre farklılık gösterecek.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM SENARYOLARI
Yüzde 15,75 zam yapılması durumunda;
Emekli bayram ikramiyeleri 3 bin 472 lira 50 kuruş olacak.
Yüzde 30 zam yapılması durumunda:
Emekli bayram ikramiyeleri 900 lira artış yaşayacak ve 3 bin 900 liraya yükselecek.
Yüzde 35 zam yapılması durumunda:
İkramiyeler 1050 lira artış yaşayacak ve 4 bin 50 liraya yükselecek.
Yüzde 40 zam yapılması durumunda:
1200 lira artış yaşayacak ve 4 bin 200 lira olacak.
Yüzde 45 zam yapılması durumunda:
1350 lira artış yaşayacak ve 4 bin 350 lira olacak.
Yüzde 50 zam yapılması durumunda:
1500 lira artış yaşayacak ve 4 bin 500 lira olacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.