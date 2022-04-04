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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman hesaplara yatacak? 2022 Emekli ikramiyesi son durum nedir?

Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Yurt genelindeki binlerce emekli vatandaşımız; bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını ve ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. İşte konuyla ilgili son durum...

  • 01
    Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman hesaplara ödenecek? 2022 Emekli ikramiyesi son durum

    Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gözler emekli bayram ikramiyesine çevrildi. Milyonlarca emeklli Ramazan Bayramı öncesi 2022 bayram bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak sorusuna yanıt aradı. SGK, Bağkur ve Memur emeklileri her sene olduğu gibi bu bayramdan önce de emekli ikramiyesini alacak. Yapılan son emekli maaşı zammının ardından emekl, bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte merakla araştırılan Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? ve Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? sorularının cevapları...
  • 02
    Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman hesaplara ödenecek? 2022 Emekli ikramiyesi son durum

    RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak. 
  • 03
    Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman hesaplara ödenecek? 2022 Emekli ikramiyesi son durum

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz son Kurban Bayramı'nda bin 100 lira olarak hesaplara geçti.Kulislerde konuşulanlara göre, yıl sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496,88 TL miktarında ödenebilir. Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993,76 TL'ye çıkmasını sağlayabilir.

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