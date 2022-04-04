Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gözler emekli bayram ikramiyesine çevrildi. Milyonlarca emeklli Ramazan Bayramı öncesi 2022 bayram bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak sorusuna yanıt aradı. SGK, Bağkur ve Memur emeklileri her sene olduğu gibi bu bayramdan önce de emekli ikramiyesini alacak. Yapılan son emekli maaşı zammının ardından emekl, bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte merakla araştırılan Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? ve Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? sorularının cevapları...