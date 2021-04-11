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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı'ndan ZAM müjdesi

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı? 11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala emeklilerin merak edip araştırdığı sorularla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi. Peki, Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi zamlandı mı? İşte merak edilen soruların cevabı...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı'ndan ZAM müjdesi

Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi en zaman yatacak? Emekli ikramiyesi zamlandı mı? 11 ayın sultanı Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin merak ettiği soru nihayet cevabını buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi için zam müjdesi geldi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi de açıkladı. İşte merak edilen detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde konuştu. Konuşmasında emekli bayram ikramiyesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesinin Mayıs ayı başında yatırılacağı müjdesini verdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyelerine enflasyon oranına göre zam yapılacağı müjdesini de verdi. Ancak henüz zammın oranı kesinleşmedi. Oranın kesinleşmesi halinde gerekli hesaplamaları yapıp sizlerle paylaşacağız.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.

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